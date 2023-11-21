https://ria.ru/20231121/sotsobekty-1910864978.html

Губернатор Азаров проверил ремонт соцобъектов города-побратима Снежное ДНР

Губернатор Азаров проверил ремонт соцобъектов города-побратима Снежное ДНР - РИА Новости, 21.11.2023

Губернатор Азаров проверил ремонт соцобъектов города-побратима Снежное ДНР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник вернулся из рабочей командировки в город-побратим Снежное Донецкой Народной Республики, где накануне... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:52

2023-11-21T16:52

2023-11-21T16:52

дмитрий азаров

самарская область

снежное

соцобъекты

днр

ремонт

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник вернулся из рабочей командировки в город-побратим Снежное Донецкой Народной Республики, где накануне проинспектировал ход восстановительных работ объектов социальной инфраструктуры, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."В городе Снежное больше года помогаем налаживать мирную жизнь, как ранее договаривались с жителями, приехал проверить объекты, которые готовим к запуску", –написал Азаров. Специалисты из Самарской области по поручению руководителя региона помогают восстанавливать инфраструктуру города, способствуя дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Азаров проинспектировал ход ремонтных работ в городской школе №15. Здание было построено в 1936 году и с тех пор никогда прежде капитально не ремонтировалось. Директор школы №15 города Снежное Ирина Марченко вместе с главой администрации Снежного Сергеем Ермаковым рассказали, что благодаря помощи Самарской области удалось отремонтировать кровлю, заменить все инженерные коммуникации: электропроводку, отопление, водоснабжение и водоотведение. Сейчас на завершающей стадии находится процесс отделки внутренних помещений. В порядок привели и соседнее здание рядом со школой, где располагается детский сад. Также Дмитрий Азаров проверил ход ремонтных работ в центральной городской больнице, где завершается восстановление лечебного и акушерско-гинекологического корпуса. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Самарские строители полностью заменили электропроводку, полы и окна, выполнили отделочные работы. "Давайте нацелимся на то, чтобы 12 декабря больница была открыта. Времени осталось немного – две недели, думаю, за это время можно выполнить оставшиеся работы. Рад, что по выполнению работ все успеваем в ранее обозначенные сроки, осталось совсем немного, обязательно дожмем", - поставил задачу самарским строителям губернатор, его слова приводит пресс-служба. Также губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции. Руководитель Самарской области передал воинским подразделениям специальную технику."С первых дней работы в зоне СВО для меня важно прямое общение с нашими военнослужащими. Как и в предыдущие разы, все просьбы взял в отработку. От региона передал помощь военным – все, что необходимо на передовой, в том числе коптеры и противодронные ружья", – отметил Дмитрий Азаров на своей странице в социальных сетях.

https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html

самарская область

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дмитрий азаров, самарская область, снежное, соцобъекты, днр, ремонт, общество