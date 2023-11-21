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Житель Омска взыскал с ветклиники компенсацию после ампутации лапы у шпица - РИА Новости, 21.11.2023
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12:32 21.11.2023 (обновлено: 12:35 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sobaka-1910773358.html
Житель Омска взыскал с ветклиники компенсацию после ампутации лапы у шпица
Житель Омска взыскал с ветклиники компенсацию после ампутации лапы у шпица - РИА Новости, 21.11.2023
Житель Омска взыскал с ветклиники компенсацию после ампутации лапы у шпица
Центральный районный суд Омска взыскал с ветеринарной клиники расходы и компенсацию морального вреда за неудачное лечение шпица, после которого у собаки... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:32
2023-11-21T12:35
происшествия
омск
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ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Омска взыскал с ветеринарной клиники расходы и компенсацию морального вреда за неудачное лечение шпица, после которого у собаки ампутировали лапу, сообщила пресс-служба суда. В суде выяснилось, что в декабре 2022 года хозяин немецкого шпица обратился в одну из ветеринарных клиник города. Его собаке поставили диагноз "перелом костей предплечья левой грудной конечности". Во время проведенной с согласия хозяина операции произошел повторный перелом кости. После этого собака продолжала оставаться в клинике на стационарном лечении. "В начале января 2023 года истцу сообщили об ухудшении самочувствия питомца и возможной ампутации лапы вследствие проведенной операции. Владелец потребовал вернуть питомца, обратился за помощью в другую ветеринарную клинику, где после постановки диагноза сообщили о невозможности сохранения конечности и провели ее ампутацию в целях предотвращения гибели животного", - рассказали в пресс-службе. Эксперт установил, что выбранный метод лечения являлся некорректным и редко используется в ветеринарии из-за высокого риска для животного. Из-за этого у собаки и пришлось ампутировать переднюю лапу. "Решением районного суда требования истца удовлетворены. С ветеринарной клиники в его пользу взыскано свыше 92,5 тысячи рублей, куда включены расходы по оплате ветеринарных услуг, штраф и компенсация морального вреда", - добавили в пресс-службе суда. ​ Решение не вступило в законную силу.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Житель Омска взыскал с ветклиники компенсацию после ампутации лапы у шпица

В Омске мужчина взыскал с клиники 92,5 тысячи рублей за неудачное лечение шпица

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Омска взыскал с ветеринарной клиники расходы и компенсацию морального вреда за неудачное лечение шпица, после которого у собаки ампутировали лапу, сообщила пресс-служба суда.
В суде выяснилось, что в декабре 2022 года хозяин немецкого шпица обратился в одну из ветеринарных клиник города. Его собаке поставили диагноз "перелом костей предплечья левой грудной конечности". Во время проведенной с согласия хозяина операции произошел повторный перелом кости. После этого собака продолжала оставаться в клинике на стационарном лечении.
«
"В начале января 2023 года истцу сообщили об ухудшении самочувствия питомца и возможной ампутации лапы вследствие проведенной операции. Владелец потребовал вернуть питомца, обратился за помощью в другую ветеринарную клинику, где после постановки диагноза сообщили о невозможности сохранения конечности и провели ее ампутацию в целях предотвращения гибели животного", - рассказали в пресс-службе.
Эксперт установил, что выбранный метод лечения являлся некорректным и редко используется в ветеринарии из-за высокого риска для животного. Из-за этого у собаки и пришлось ампутировать переднюю лапу.
"Решением районного суда требования истца удовлетворены. С ветеринарной клиники в его пользу взыскано свыше 92,5 тысячи рублей, куда включены расходы по оплате ветеринарных услуг, штраф и компенсация морального вреда", - добавили в пресс-службе суда.
​ Решение не вступило в законную силу.
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