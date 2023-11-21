https://ria.ru/20231121/smi-1910729857.html

СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:26

2023-11-21T09:26

2023-11-21T09:37

в мире

авто

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:54:1896:1121_1920x0_80_0_0_7682d018f8d7149c304b7949386c27a2.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с Украиной, таким образом уже четвертый погранпереход может быть заблокирован, передает агентство Блумберг со ссылкой на одного из организаторов Лукаша Мартына. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. "Примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг", - приводит агентство слова Мартына. По информации Блумберг, протесты фермеров могут заблокировать уже четвертый пункт пропуска на границе Польши и Украины. Агентство подчеркивает, что перекрытие дорог ставит под угрозу поставки гуманитарной помощи на Украину по этим маршрутам. Из-за протестов грузоперевозчиков, начавшихся две недели назад, уже более 20 тысяч автомобилей застряли на польско-украинской границе. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".

https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, украина, польша