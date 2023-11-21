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СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной - РИА Новости, 21.11.2023
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09:26 21.11.2023 (обновлено: 09:37 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/smi-1910729857.html
СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной
СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной
Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:26
2023-11-21T09:37
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с Украиной, таким образом уже четвертый погранпереход может быть заблокирован, передает агентство Блумберг со ссылкой на одного из организаторов Лукаша Мартына. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. "Примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг", - приводит агентство слова Мартына. По информации Блумберг, протесты фермеров могут заблокировать уже четвертый пункт пропуска на границе Польши и Украины. Агентство подчеркивает, что перекрытие дорог ставит под угрозу поставки гуманитарной помощи на Украину по этим маршрутам. Из-за протестов грузоперевозчиков, начавшихся две недели назад, уже более 20 тысяч автомобилей застряли на польско-украинской границе. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html
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в мире, авто, украина, польша
В мире, Авто, Украина, Польша
СМИ: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

© Фото : Rafał MeklerПольские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Rafał Mekler
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с Украиной, таким образом уже четвертый погранпереход может быть заблокирован, передает агентство Блумберг со ссылкой на одного из организаторов Лукаша Мартына.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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"Примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг", - приводит агентство слова Мартына.
По информации Блумберг, протесты фермеров могут заблокировать уже четвертый пункт пропуска на границе Польши и Украины. Агентство подчеркивает, что перекрытие дорог ставит под угрозу поставки гуманитарной помощи на Украину по этим маршрутам. Из-за протестов грузоперевозчиков, начавшихся две недели назад, уже более 20 тысяч автомобилей застряли на польско-украинской границе.
Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
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