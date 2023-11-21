https://ria.ru/20231121/shvetsiya-1910674707.html

Швеция мечтает о реванше — атомном

Швеция мечтает о реванше — атомном - РИА Новости, 21.11.2023

Швеция мечтает о реванше — атомном

Королевство Швеция редко попадает не только в российские новостные ленты, но и вообще. Тем более показательны процессы, происходящие в тамошней политике,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:01

аналитика

швеция

атомная энергетика

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Королевство Швеция редко попадает не только в российские новостные ленты, но и вообще. Тем более показательны процессы, происходящие в тамошней политике, энергетике и общественном сознании, которые существуют за как бы ширмой широкого внимания. Местное правительство, представленное правоцентристским парламентским большинством при поддержке партии "Шведские демократы", на днях неслабо огорошило всех своих соседей по западному блоку.Ситуативно сформированная коалиция с места в карьер сделала пару заявлений.Во-первых, было заявлено, что правительство начинает отработку различных моделей взаимодействия с генерирующими и коммунальными предприятиями, а также с рядом якорных потребителей электроэнергии. Если отойти от словоблудия, Стокгольм прорабатывает законные механизмы вложения денег в перспективные источники энергии, производящие минимум парниковых газов. Красивая формулировка, которая дополняется большим желанием шведов провести тотальную электрификацию собственной промышленности в том ключе, что все заводы и фабрики должны уже через десять лет питаться не от угольных и мазутных ТЭС, а от экологически чистых источников. Например, от ветровых станций, число и установленную мощность которых следует резко и кратно нарастить.Здесь нужно отдать должное рулевым шведского государственного драккара. Политическая верхушка хоть и придерживается популистской и популярной на Западе риторики о зеленом переходе, мыслит довольно прагматично и явно исходит из реальных расчетов, а не из фантазий экологически озабоченной девочки Греты.Суть послания всему миру донельзя прагматична: Швеция будет возрождать свою атомную энергетику и строить новые АЭС, что выглядит весьма контрастно на фоне Германии, год назад добровольно остановившей четыре последних реактора.Сделаем небольшое отступление перед тем, как перейти к основному блоку.Если внимательно вчитаться в заявление парламентариев Швеции, то можно углядеть интересный момент. Приглашение к сотрудничеству коммунальщиков, представителей генерации и распределения говорит о том, что Стокгольм готов компенсировать участникам рынка потери, связанные с ростом тарифов, а также практически гарантированными издержками, кои возникнут во время перехода на ВИЭ и АЭС. Гражданин любого государства на планете прекрасно знает, насколько сильно "власть и казну предержащие" не любят тратить бюджетные деньги, а потому подобные реверансы щедрости свидетельствуют о том, что Швеции новые атомные электростанции нужны настолько сильно, что она готова трясти мошной, щедро засыпая кронами все будущие финансовые ямы.Как пишут шведские источники, на ежегодном климатическом форуме, который уже 30 ноября стартует в Дубае, Стокгольм подпишет декларацию, подразумевающую тройное увеличение установленной ядерной мощности уже к 2050 году. Под реализацию этого плана Швеция ранее уже взяла кредиты в размере 400 миллиардов шведских крон (37,9 миллиарда долларов), эта сумма подразумевала резкое ускорение исследований и работ по внедрению малых модульных реакторов с 2026 года, что в горизонте политики практически завтра.Происходящее является эталонным примером того, как изменяется курс стран, где у руля стоят не временщики, а крепкие хозяйственники, которые радеют о судьбе державы и советуются с профильными специалистами.Еще относительно недавно в Швеции трудились пять атомных электростанций: "Форсмарк" (три реактора), "Оскарсхамн" (три реактора) и "Рингхальс" (четыре реактора), АЭС "Барсебек" (два блока) и АЭС "Огеста". Однако в 2005 году под давлением модной экологической повестки, которую активно продвигали США, были остановлены два энергоблока на АЭС "Барсебек". В 2015-м огонь навсегда погас и в двух реакторах "Оскарсхманн".А вот дальше началось очень интересное и нестандартное.Как и во всех прочих странах, в Швеции после отказа от атомной генерации возник изрядный дефицит, а цены на электроэнергию поползли вверх, став стабильно одними из самых высоких в ЕС. Население, которое до этого массово ратовало за отказ от атомной энергетики, пожив в новой реальности, резко передумало: по последним опросам, мирный ядерный ренессанс горячо поддерживают почти две трети шведов. Еще более горячо его поддерживает местная промышленность, переживающая, как и вся Европа, не лучшие времена, особенно на фоне конкуренции с Китаем и Индией, которые покупают российские энергоресурсы с дисконтом.Важный аспект.Изначально Швеция делала ставку на реакторы малой и средней мощности (АСММ по российской классификации). На сегодняшний день похвастать успешным запуском АСММ могут только Россия и Китай. До недавнего времени об участии в гонке пафосно заявляли и американцы, но буквально месяц назад ведущая компания NuScale Power Corp., которая первой получила разрешение у местного регулятора на испытание малого реактора, объявила о своем банкротстве. Реализацию заказала и оплачивала местная компания Utah Associated Municipal Power Systems, но в процессе НИОКР стоимость работ удвоилась — и инвестор, не дождавшись обещанных к 2029 году семи реакторов по 77 мегаватт каждый, проект закрыл. В США подобное разрешение получили еще две компании, однако найти достоверные сведения об их успехах на ниве малой ядерной генерации пока не удалось.Шведы претендуют на тройное увеличение генерации на базе атома. То есть от текущих 6,9 гигаватта установленной мощности жаждут перейти к показателю как минимум 18-20 гигаватт, то есть стать одной из самых атомных, энерговооруженных и экологически чистых стран Старого Света. С учетом того, что АСММ реально строят только русские и китайцы, а МАГАТЭ недавно кисло констатировало, что Россия занимает первое место в мире по количеству возводимых реакторов, есть мнение, что шведскому правительству не мешает пересмотреть классику советского кинематографа. Например, чудную комедию Леонида Гайдая, где шведский посол требует у русского царя "Кемску волость", а в данном случае — сотрудничество в сфере мирного атома.Русские в целом не против, нужно будет только наступить на горло западной песне и заплатить золотом.

https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883640363.html

https://ria.ru/20230609/germany-1877101257.html

швеция

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, швеция, атомная энергетика