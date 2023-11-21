https://ria.ru/20231121/shoygu-1910808970.html
Вузы взяли по льготе более девяти тысяч детей участников СВО, заявил Шойгу
Вузы взяли по льготе более девяти тысяч детей участников СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023
Вузы взяли по льготе более девяти тысяч детей участников СВО, заявил Шойгу
Российские вузы приняли на льготной основе более 9 тысяч детей участников спецоперации, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:06
2023-11-21T14:06
2023-11-21T14:06
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские вузы приняли на льготной основе более 9 тысяч детей участников спецоперации, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "В высших учебных заведениях организован льготный прием на бюджетное обучение свыше девяти тысяч детей участников специальной военной операции. Только в Московский государственный университет им. Ломоносова принято 113 чел., в Дальневосточный федеральный университет – 123 чел., в Донской государственный технический университет – 128 ребят", - сообщил Шойгу. Он отметил, что студенты российских вузов проявляют высокий патриотизм и гражданскую ответственность, "3933 из них взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции". "Ребята воюют очень достойно, я думаю, что все это видели в процессе репортажа на прошлой неделе. Сегодня они бок о бок с опытными бойцами выполняют задачи на передовой, многие награждены государственными наградами и получили продвижение по службе", - сказал министр. Он добавил, что студенты с передовой общаются с родными, близкими, однокурсниками и педагогами своих вузов в режиме телемостов. "В них уже приняли участие более двухсот человек. Такая работа будет продолжена. Без сомнения, мужество и отвага этих ребят заслуживают самой высокой оценки, и уверен, что они станут хорошим примером для своих сверстников. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно включился в эту очень важную работу", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20230916/vuzy-1896661631.html
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887346746.html
https://ria.ru/20230817/obuchenie-1890701487.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Вузы взяли по льготе более девяти тысяч детей участников СВО, заявил Шойгу
Шойгу: вузы приняли на льготной основе более девяти тысяч детей участников СВО
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские вузы приняли на льготной основе более 9 тысяч детей участников спецоперации, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"В высших учебных заведениях организован льготный прием на бюджетное обучение свыше девяти тысяч детей участников специальной военной операции. Только в Московский государственный университет им. Ломоносова принято 113 чел., в Дальневосточный федеральный университет
– 123 чел., в Донской государственный технический университет
– 128 ребят", - сообщил Шойгу.
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Он отметил, что студенты российских вузов проявляют высокий патриотизм и гражданскую ответственность, "3933 из них взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции".
"Ребята воюют очень достойно, я думаю, что все это видели в процессе репортажа на прошлой неделе. Сегодня они бок о бок с опытными бойцами выполняют задачи на передовой, многие награждены государственными наградами и получили продвижение по службе", - сказал министр.
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Он добавил, что студенты с передовой общаются с родными, близкими, однокурсниками и педагогами своих вузов в режиме телемостов.
"В них уже приняли участие более двухсот человек. Такая работа будет продолжена. Без сомнения, мужество и отвага этих ребят заслуживают самой высокой оценки, и уверен, что они станут хорошим примером для своих сверстников. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно включился в эту очень важную работу", - подчеркнул Шойгу.
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