https://ria.ru/20231121/shoygu-1910806990.html

Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу

Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023

Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу

Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:01

2023-11-21T14:01

2023-11-21T14:01

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

каспийская флотилия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842327288_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_8c9d12b77cad9b8f4b3bd093ca539f93.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%", - сказал министр. В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%.

https://ria.ru/20231121/shoygu-1910805652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, каспийская флотилия, общество