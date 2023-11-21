https://ria.ru/20231121/shoygu-1910806990.html
Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу
Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023
Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу
Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:01
2023-11-21T14:01
2023-11-21T14:01
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
каспийская флотилия
общество
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%", - сказал министр. В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%.
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, каспийская флотилия, общество
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Общество
Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу
Шойгу: доля современной военной и спецтехники в ВМФ РФ выросла до 74%