https://ria.ru/20231121/shoygu-1910806099.html

Шойгу назвал число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

Шойгу назвал число носителей высокоточного оружия в ВМФ России - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу назвал число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

Фрегат "Адмирал Головко" с "Цирконами" находится на государственных испытаниях, его вооружат "Цирконами", всего носителей высокоточного оружия к концу года... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:57

2023-11-21T13:57

2023-11-21T13:57

безопасность

россия

сергей шойгу

игорь орлов

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" с "Цирконами" находится на государственных испытаниях, его вооружат "Цирконами", всего носителей высокоточного оружия к концу года будет более 40, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц", - сказал Шойгу. Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется завершить в середине октября, до конца года он будет передан ВМФ РФ, сообщил в сентябре РИА Новости генеральный директор завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов. После завершения программы испытаний "Адмирал Головко" войдет в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь". "Адмирал Головко" является третьим фрегатом проекта 22350. Эти корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".

https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803553.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, игорь орлов, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, общество