https://ria.ru/20231121/shoygu-1910805652.html

Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане

Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане

Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:54

2023-11-21T13:54

2023-11-21T13:54

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он добавил, что в целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза. Министр подчеркнул, что в ходе учения "Финвал-2023" было отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты Северного морского пути. Кроме того, была продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. "В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия", - уточнил Шойгу.

https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803553.html

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безопасность, общество, россия, китай, сергей шойгу, нато