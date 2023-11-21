https://ria.ru/20231121/shoygu-1910805652.html
Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане
Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане
Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:54
2023-11-21T13:54
2023-11-21T13:54
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он добавил, что в целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза. Министр подчеркнул, что в ходе учения "Финвал-2023" было отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты Северного морского пути. Кроме того, была продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. "В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия", - уточнил Шойгу.
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безопасность, общество, россия, китай, сергей шойгу, нато
Безопасность, Общество, Россия, Китай, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане
Шойгу: ВС РФ в 2023 году выполняли задачи сдерживания ВМС НАТО в Мировом океане
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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"Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
Он добавил, что в целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза.
Министр подчеркнул, что в ходе учения "Финвал-2023" было отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты Северного морского пути.
Кроме того, была продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств.
"В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая
. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия", - уточнил Шойгу.
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