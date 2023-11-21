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ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803931.html
ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу
ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023
ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу
Российские Вооруженные силы продолжат снижать наступательный потенциал украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:50
2023-11-21T13:50
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжат снижать наступательный потенциал украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он добавил, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России будут снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжат снижать наступательный потенциал украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
Он добавил, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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