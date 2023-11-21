https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803931.html

ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу

ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023

ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ, заявил Шойгу

Российские Вооруженные силы продолжат снижать наступательный потенциал украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:50

2023-11-21T13:50

2023-11-21T13:50

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжат снижать наступательный потенциал украинских войск на всех направлениях ведения спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он добавил, что российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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2023

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сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф