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Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.11.2023
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13:48 21.11.2023 (обновлено: 13:51 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803553.html
Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады
Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады
В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:48
2023-11-21T13:51
безопасность
общество
сергей шойгу
россия
каспийская флотилия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.
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безопасность, общество, сергей шойгу, россия, каспийская флотилия
Безопасность, Общество, Сергей Шойгу, Россия, Каспийская флотилия
Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады

Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.
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БезопасностьОбществоСергей ШойгуРоссияКаспийская флотилия
 
 
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