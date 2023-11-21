https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803553.html

Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады

Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады

В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:48

2023-11-21T13:48

2023-11-21T13:51

безопасность

общество

сергей шойгу

россия

каспийская флотилия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

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безопасность, общество, сергей шойгу, россия, каспийская флотилия