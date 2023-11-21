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"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии - РИА Новости, 21.11.2023
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08:00 21.11.2023 (обновлено: 08:03 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html
"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии
"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии - РИА Новости, 21.11.2023
"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии
Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:00
2023-11-21T08:03
безопасность
сша
россия
китай
министерство обороны сша
northrop grumman
ракетные войска стратегического назначения
gps
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка перспективной LGM-35A Sentinel столкнулась с трудностями. И есть риск не уложиться в оговоренные сроки. О проблемном проекте — в материале РИА Новости.Провалить срокиКендалл не вдавался в подробности, однако подчеркнул, что программа Sentinel, включающая в себя гражданское строительство, создание инфраструктуры связи и управления и, наконец, производство самой ракеты, оказалась очень сложной. Расходы, добавил он, могут выйти за рамки выделенных 85 миллиардов долларов."Кое-что обойдется дороже, чем рассчитывали, — признался министр. — Sentinel — наверное, самое важное дело, за которое когда-либо брались ВВС".В июне Счетная палата опубликовала отчет о проблемах, из-за которых МБР поступят в войска не в 2029-м, а весной 2030-го. В том числе указали на постоянную нехватку кадров, логистические трудности, несовершенство программного обеспечения. Однако власти торопят конструкторов, чтобы сохранить ядерный паритет с Россией и Китаем, активно обновляющим ядерные триады.Вместо "Минитменов"Конкурс на МБР шахтного базирования объявили еще в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.В 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и вышла из конкурса.Проекту присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — то есть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии немного. Известно, что габариты примерно как у Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется.Соответственно, не изменятся и места базирования. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС: Уоррен (Вайоминг), Мальмстрем (Монтана), Майнот (Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. Первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2029-м, а полностью заменят ими предшественников к 2038 году.Ракета трехступенчатая, твердотопливная, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Установят термоядерные W87 в варианте mod 1 — сколько, пока неизвестно. Мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Трехсоткилотонными модификациями W87 оснащали LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2.Ответ РоссииСейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня (разработка 1970-х). Дальнейшее содержание и модернизацию признали экономически нецелесообразными.У остающихся в строю 450 "Минитменов" моноблочноя боевая часть мощностью 300 килотонн. Дальность — около 13 тысяч километров. Система преодоления ПРО с 1970-х существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания.А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Последние способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И располагают современными средствами преодоления систем ПРО.Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход комплексов ПРО.Новейший тяжелый стратегический комплекс "Сармат" с 1 сентября находится на боевом дежурстве. Как и в области гиперзвукового оружия, США оказались догоняющими.
https://radiosputnik.ru/20231118/f-16-1910263954.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сша, россия, китай, министерство обороны сша, northrop grumman, ракетные войска стратегического назначения, gps, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)
Безопасность, США, Россия, Китай, Министерство обороны США, Northrop Grumman, Ракетные войска стратегического назначения, GPS, Р-36М2 "Воевода" (ракетный комплекс)
"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии

Проект новой американской МБР столкнулся с задержками

© U.S. Air ForceКонцептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
© U.S. Air Force
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка перспективной LGM-35A Sentinel столкнулась с трудностями. И есть риск не уложиться в оговоренные сроки. О проблемном проекте — в материале РИА Новости.

Провалить сроки

Кендалл не вдавался в подробности, однако подчеркнул, что программа Sentinel, включающая в себя гражданское строительство, создание инфраструктуры связи и управления и, наконец, производство самой ракеты, оказалась очень сложной. Расходы, добавил он, могут выйти за рамки выделенных 85 миллиардов долларов.
© Фото : U.S. Air Force/Michael PetersonИспытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
"Кое-что обойдется дороже, чем рассчитывали, — признался министр. — Sentinel — наверное, самое важное дело, за которое когда-либо брались ВВС".
В июне Счетная палата опубликовала отчет о проблемах, из-за которых МБР поступят в войска не в 2029-м, а весной 2030-го. В том числе указали на постоянную нехватку кадров, логистические трудности, несовершенство программного обеспечения. Однако власти торопят конструкторов, чтобы сохранить ядерный паритет с Россией и Китаем, активно обновляющим ядерные триады.

Вместо "Минитменов"

Конкурс на МБР шахтного базирования объявили еще в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.
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В 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и вышла из конкурса.
Проекту присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — то есть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии немного. Известно, что габариты примерно как у Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется.
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Соответственно, не изменятся и места базирования. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС: Уоррен (Вайоминг), Мальмстрем (Монтана), Майнот (Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. Первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2029-м, а полностью заменят ими предшественников к 2038 году.
Ракета трехступенчатая, твердотопливная, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.
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Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Установят термоядерные W87 в варианте mod 1 — сколько, пока неизвестно. Мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Трехсоткилотонными модификациями W87 оснащали LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2.

Ответ России

Сейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня (разработка 1970-х). Дальнейшее содержание и модернизацию признали экономически нецелесообразными.
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017 года
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017 года
У остающихся в строю 450 "Минитменов" моноблочноя боевая часть мощностью 300 килотонн. Дальность — около 13 тысяч километров. Система преодоления ПРО с 1970-х существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.
Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Последние способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И располагают современными средствами преодоления систем ПРО.
Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход комплексов ПРО.
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Новейший тяжелый стратегический комплекс "Сармат" с 1 сентября находится на боевом дежурстве. Как и в области гиперзвукового оружия, США оказались догоняющими.
 
БезопасностьСШАРоссияКитайМинистерство обороны СШАNorthrop GrummanРакетные войска стратегического назначенияGPSР-36М2 "Воевода" (ракетный комплекс)
 
 
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