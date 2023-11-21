https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии

"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии - РИА Новости, 21.11.2023

"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии

Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:03

безопасность

сша

россия

китай

министерство обороны сша

northrop grumman

ракетные войска стратегического назначения

gps

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка перспективной LGM-35A Sentinel столкнулась с трудностями. И есть риск не уложиться в оговоренные сроки. О проблемном проекте — в материале РИА Новости.Провалить срокиКендалл не вдавался в подробности, однако подчеркнул, что программа Sentinel, включающая в себя гражданское строительство, создание инфраструктуры связи и управления и, наконец, производство самой ракеты, оказалась очень сложной. Расходы, добавил он, могут выйти за рамки выделенных 85 миллиардов долларов."Кое-что обойдется дороже, чем рассчитывали, — признался министр. — Sentinel — наверное, самое важное дело, за которое когда-либо брались ВВС".В июне Счетная палата опубликовала отчет о проблемах, из-за которых МБР поступят в войска не в 2029-м, а весной 2030-го. В том числе указали на постоянную нехватку кадров, логистические трудности, несовершенство программного обеспечения. Однако власти торопят конструкторов, чтобы сохранить ядерный паритет с Россией и Китаем, активно обновляющим ядерные триады.Вместо "Минитменов"Конкурс на МБР шахтного базирования объявили еще в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.В 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и вышла из конкурса.Проекту присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — то есть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии немного. Известно, что габариты примерно как у Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется.Соответственно, не изменятся и места базирования. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС: Уоррен (Вайоминг), Мальмстрем (Монтана), Майнот (Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. Первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2029-м, а полностью заменят ими предшественников к 2038 году.Ракета трехступенчатая, твердотопливная, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Установят термоядерные W87 в варианте mod 1 — сколько, пока неизвестно. Мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Трехсоткилотонными модификациями W87 оснащали LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2.Ответ РоссииСейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня (разработка 1970-х). Дальнейшее содержание и модернизацию признали экономически нецелесообразными.У остающихся в строю 450 "Минитменов" моноблочноя боевая часть мощностью 300 килотонн. Дальность — около 13 тысяч километров. Система преодоления ПРО с 1970-х существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания.А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Последние способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И располагают современными средствами преодоления систем ПРО.Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход комплексов ПРО.Новейший тяжелый стратегический комплекс "Сармат" с 1 сентября находится на боевом дежурстве. Как и в области гиперзвукового оружия, США оказались догоняющими.

https://radiosputnik.ru/20231118/f-16-1910263954.html

https://radiosputnik.ru/20231117/oruzhie-1910077894.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, россия, китай, министерство обороны сша, northrop grumman, ракетные войска стратегического назначения, gps, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)