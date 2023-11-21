https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель

В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель - РИА Новости, 21.11.2023

В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель

Перевозчик в Саратове уволил водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщил заместитель главы РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:35

2023-11-21T13:35

2023-11-21T13:35

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Перевозчик в Саратове уволил водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко в Telegram-канале мэрии. Ранее издание "Версия-Саратов" со ссылкой на маму школьницы написало, что в понедельник днем в метель 11-летнюю девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13 из-за проблемы с оплатой банковской картой, хотя, как утверждает женщина, оплата проезда была списана трижды. В прокуратуре области заявили РИА Новости, что ведомство проверяет эту информацию. Также следователи начали процессуальную проверку по данному факту. "Транспортным управлением вместе с организацией-перевозчиком проведена проверка по ситуации, произошедшей с несовершеннолетней девочкой в маршрутном автобусе №13, о которой написали СМИ. Факт подтвердился. Безусловно, ситуация недопустимая... Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем", - заявил Сиденко. Чиновник призвал горожан, ставших свидетелями подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них на горячую линию транспортного управления Саратова по телефону: 8 (8452) 28-69-48. В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html

саратов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов