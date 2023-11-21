https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель - РИА Новости, 21.11.2023
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель
Перевозчик в Саратове уволил водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщил заместитель главы РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:35
2023-11-21T13:35
2023-11-21T13:35
происшествия
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Перевозчик в Саратове уволил водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко в Telegram-канале мэрии. Ранее издание "Версия-Саратов" со ссылкой на маму школьницы написало, что в понедельник днем в метель 11-летнюю девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13 из-за проблемы с оплатой банковской картой, хотя, как утверждает женщина, оплата проезда была списана трижды. В прокуратуре области заявили РИА Новости, что ведомство проверяет эту информацию. Также следователи начали процессуальную проверку по данному факту. "Транспортным управлением вместе с организацией-перевозчиком проведена проверка по ситуации, произошедшей с несовершеннолетней девочкой в маршрутном автобусе №13, о которой написали СМИ. Факт подтвердился. Безусловно, ситуация недопустимая... Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем", - заявил Сиденко. Чиновник призвал горожан, ставших свидетелями подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них на горячую линию транспортного управления Саратова по телефону: 8 (8452) 28-69-48. В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_c892601cbc1d413506b63deb2abc0cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель
Мэрия: водителя маршрутки в Саратове, высадившего школьницу в метель, уволили
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости.
Перевозчик в Саратове уволил водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко в Telegram-канале
мэрии.
Ранее издание "Версия-Саратов" со ссылкой на маму школьницы написало, что в понедельник днем в метель 11-летнюю девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13 из-за проблемы с оплатой банковской картой, хотя, как утверждает женщина, оплата проезда была списана трижды. В прокуратуре области заявили РИА Новости, что ведомство проверяет эту информацию. Также следователи начали процессуальную проверку по данному факту.
«
"Транспортным управлением вместе с организацией-перевозчиком проведена проверка по ситуации, произошедшей с несовершеннолетней девочкой в маршрутном автобусе №13, о которой написали СМИ. Факт подтвердился. Безусловно, ситуация недопустимая... Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем", - заявил Сиденко.
Чиновник призвал горожан, ставших свидетелями подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них на горячую линию транспортного управления Саратова по телефону: 8 (8452) 28-69-48.
В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов