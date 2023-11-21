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СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США - РИА Новости, 21.11.2023
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05:21 21.11.2023 (обновлено: 09:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США
Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:21
2023-11-21T09:34
военно-морские силы сша
гавайи
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now.&quot;Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях&quot;, — говорится в сообщении.По данным источников издания, самолет частично оказался в воде, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.Boeing P-8 Poseidon предназначен для наблюдения и патрулирования.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897986424.html
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военно-морские силы сша, гавайи, в мире
Военно-морские силы США, Гавайи, В мире
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США

HNN: самолет США Boeing P-8 Poseidon выкатился с ВПП на Гавайях и попал в воду

© AFP 2023 / EUGENE TANNERСамолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Гавайях, США
Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Гавайях, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / EUGENE TANNER
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now.
«

"Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях", — говорится в сообщении.

По данным источников издания, самолет частично оказался в воде, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.
Boeing P-8 Poseidon предназначен для наблюдения и патрулирования.
Cамолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября, 12:51
 
Военно-морские силы СШАГавайиВ мире
 
 
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