https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html

СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США

СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США

Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:21

2023-11-21T05:21

2023-11-21T09:34

военно-морские силы сша

гавайи

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now."Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях", — говорится в сообщении.По данным источников издания, самолет частично оказался в воде, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.Boeing P-8 Poseidon предназначен для наблюдения и патрулирования.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897986424.html

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военно-морские силы сша, гавайи, в мире