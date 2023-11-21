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СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США
Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:21
2023-11-21T05:21
2023-11-21T09:34
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в воде у побережья Гавайев, сообщает местное издание Hawaii News Now."Крупный самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях", — говорится в сообщении.По данным источников издания, самолет частично оказался в воде, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.Boeing P-8 Poseidon предназначен для наблюдения и патрулирования.
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военно-морские силы сша, гавайи, в мире
Военно-морские силы США, Гавайи, В мире
СМИ: на Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США
HNN: самолет США Boeing P-8 Poseidon выкатился с ВПП на Гавайях и попал в воду