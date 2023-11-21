https://ria.ru/20231121/rossiya-1910811478.html
Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу
Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023
Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу
Российские войска успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, противнику наносится огневое поражение, которое не позволяет ему идти вперед, заявил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:16
2023-11-21T14:16
2023-11-21T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, противнику наносится огневое поражение, которое не позволяет ему идти вперед, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на коллегии ведомства. "Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу
Шойгу: ВС России успешно ведут активную оборону и постепенно улучшают положение
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, противнику наносится огневое поражение, которое не позволяет ему идти вперед, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на коллегии ведомства.
"Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", - заявил Шойгу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине