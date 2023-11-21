https://ria.ru/20231121/rossiya-1910811478.html

Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу

Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.11.2023

Российские войска постепенно улучшают положение на передовой, сообщил Шойгу

Российские войска успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, противнику наносится огневое поражение, которое не позволяет ему идти вперед, заявил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:16

2023-11-21T14:16

2023-11-21T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, противнику наносится огневое поражение, которое не позволяет ему идти вперед, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на коллегии ведомства. "Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр