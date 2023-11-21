https://ria.ru/20231121/rossiya-1910739659.html

Французское СМИ отметило необычайную стойкость России под санкциями

Французское СМИ отметило необычайную стойкость России под санкциями - РИА Новости, 21.11.2023

Французское СМИ отметило необычайную стойкость России под санкциями

Западу не удалось ослабить Россию в экономическом, дипломатическом или военном плане, она продемонстрировала необычайную стойкость, пишет французская газета... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:26

2023-11-21T10:26

2023-11-21T11:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Западу не удалось ослабить Россию в экономическом, дипломатическом или военном плане, она продемонстрировала необычайную стойкость, пишет французская газета Figaro. "Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. <...> Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась, поскольку так называемые страны Глобального Юга продемонстрировали поддержку или по меньшей мере доброжелательный нейтралитет по отношению к Кремлю", — говорится в публикации. Издание отмечает, что некоторые люди осторожно задаются вопросом о возможности поражения Украины, так как уже несколько месяцев "накапливаются плохие новости", и против Киева "начали дуть все темные ветры политики и дипломатии". Причем пробуксовывание в военной сфере началось еще до осенней распутицы и зимних холодов, констатирует автор. Россияне же проявили "необычайную стойкость", подчеркивается в статье. А российские вооруженные силы продемонстрировали способность "адаптироваться в военной области", изменив тактику в соответствии с тактикой противника — к примеру, начав применять беспилотники. Еще одной проблемой для Киева стало обострение палестино-израильского конфликта, из-за которого тема Украины "за сутки исчезла из СМИ и политических собраний", пишет Figaro. К тому же, полагает автор, Запад, опасаясь эскалации конфликта, выделял Украине военную помощь "с экономией, нерешительностью и задержками", и этого не хватило для победы. А сегодня, заключает газета, украинский вопрос "стал снова преследовать европейцев" на фоне переключения внимания США на Ближний Восток и в свете предстоящих президентских выборов. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии