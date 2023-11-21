https://ria.ru/20231121/rassledovanie-1910751325.html

Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД

Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2023

Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД

Москва не исключает, что подаст требование о компенсации после подрывов "Северных потоков" после завершения расследования, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:05

2023-11-21T11:05

2023-11-21T11:15

авария на "северных потоках"

оон

россия

в мире

северный поток — 2

северный поток

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что подаст требование о компенсации после подрывов "Северных потоков" после завершения расследования, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть, что делать", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос о возможной подаче требований о компенсации.В марте этого года Биричевский сообщал, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html

https://ria.ru/20231113/gazoprovody-1909107920.html

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авария на "северных потоках", оон, россия, в мире, северный поток — 2, северный поток, дмитрий биричевский