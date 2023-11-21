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Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2023
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11:05 21.11.2023 (обновлено: 11:15 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/rassledovanie-1910751325.html
Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД
Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2023
Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД
Москва не исключает, что подаст требование о компенсации после подрывов "Северных потоков" после завершения расследования, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:05
2023-11-21T11:15
авария на "северных потоках"
оон
россия
в мире
северный поток — 2
северный поток
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что подаст требование о компенсации после подрывов "Северных потоков" после завершения расследования, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть, что делать", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос о возможной подаче требований о компенсации.В марте этого года Биричевский сообщал, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
https://ria.ru/20231113/gazoprovody-1909107920.html
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авария на "северных потоках", оон, россия, в мире, северный поток — 2, северный поток, дмитрий биричевский
Авария на "Северных потоках", ООН, Россия, В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Дмитрий Биричевский
Россия ждет итогов расследования подрывов "Северных потоков", заявили в МИД

МИД допустил, что РФ может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что подаст требование о компенсации после подрывов "Северных потоков" после завершения расследования, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть, что делать", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос о возможной подаче требований о компенсации.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"
12 ноября, 19:06
В марте этого года Биричевский сообщал, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"
13 ноября, 12:36
 
Авария на "Северных потоках"ООНРоссияВ миреСеверный поток — 2Северный потокДмитрий Биричевский
 
 
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