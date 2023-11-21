США осудили КНДР из-за пуска ракеты
Белый дом: США осудили КНДР из-за пуска баллистической ракеты
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, Вашингтон считает такие действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе, заявили в Белом доме.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации. Позднее, по данным Рёнхап, КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько.
"США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении Белого дома.
Там же утверждают, что действия КНДР являются "вопиющим нарушением" многочисленных резолюций Совбеза ООН, повышают напряженность и рискуют дестабилизировать безопасность в регионе и за его пределами.
В Белом доме также призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить "провокационные действия" и сесть за стол переговоров. Также добавляется, что США примут все необходимые меря для самозащиты, а также для защиты Южной Кореи и японских союзников.