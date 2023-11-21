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США осудили КНДР из-за пуска ракеты - РИА Новости, 21.11.2023
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21:02 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/raketa-1910920393.html
США осудили КНДР из-за пуска ракеты
США осудили КНДР из-за пуска ракеты - РИА Новости, 21.11.2023
США осудили КНДР из-за пуска ракеты
США осуждают пуск ракеты КНДР, Вашингтон считает такие действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе, заявили в Белом... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:02
2023-11-21T21:02
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, Вашингтон считает такие действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе, заявили в Белом доме. Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации. Позднее, по данным Рёнхап, КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько. "США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Там же утверждают, что действия КНДР являются "вопиющим нарушением" многочисленных резолюций Совбеза ООН, повышают напряженность и рискуют дестабилизировать безопасность в регионе и за его пределами. В Белом доме также призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить "провокационные действия" и сесть за стол переговоров. Также добавляется, что США примут все необходимые меря для самозащиты, а также для защиты Южной Кореи и японских союзников.
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в мире, сша, япония, вашингтон (штат), оон
В мире, США, Япония, Вашингтон (штат), ООН
США осудили КНДР из-за пуска ракеты

Белый дом: США осудили КНДР из-за пуска баллистической ракеты

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, Вашингтон считает такие действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе, заявили в Белом доме.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации. Позднее, по данным Рёнхап, КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько.
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"США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении Белого дома.
Там же утверждают, что действия КНДР являются "вопиющим нарушением" многочисленных резолюций Совбеза ООН, повышают напряженность и рискуют дестабилизировать безопасность в регионе и за его пределами.
В Белом доме также призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить "провокационные действия" и сесть за стол переговоров. Также добавляется, что США примут все необходимые меря для самозащиты, а также для защиты Южной Кореи и японских союзников.
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