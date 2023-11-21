https://ria.ru/20231121/putin-1910728423.html
Выступление Путина на встрече лидеров стран БРИКС. Прямая трансляция
Выступление Путина на встрече лидеров стран БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.11.2023
Выступление Путина на встрече лидеров стран БРИКС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на внеочередной встрече лидеров стран БРИКС РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:21
2023-11-21T16:21
2023-11-21T16:21
владимир путин
брикс
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Президент России Владимир Путин выступает на внеочередной встрече лидеров стран БРИКС
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на встрече лидеров стран БРИКС
LIVE: Путин на встрече лидеров стран БРИКС
2023-11-21T16:21
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PT5M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, брикс, видео
Владимир Путин, БРИКС
Выступление Путина на встрече лидеров стран БРИКС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на внеочередной встрече лидеров стран БРИКС
2023-11-21T16:21
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PT5M56S
Президент России Владимир Путин выступает на внеочередной встрече лидеров стран БРИКС