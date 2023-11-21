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В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя - РИА Новости, 21.11.2023
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14:21 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910812674.html
В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя
В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя - РИА Новости, 21.11.2023
В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя
Полицейские в Калининграде ищут троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя, избили, повредили автомобиль и скрылись,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:21
2023-11-21T14:21
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя, избили, повредили автомобиль и скрылись, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Трое мужчин в балаклавах, используя предметы, схожие с бейсбольными битами, повредили автомобиль Lexus, принадлежащий 45-летнему местному жителю... Сотрудниками полиции были начаты поиски злоумышленников. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент нападения потерпевший вместе с супругой находился в салоне иномарки. Неизвестные силой вывели его из машины и избили, после чего скрылись. "Потерпевший был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и грудной клетки", - говорится в сообщении. По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя

В Калининграде полицейские ищут напавших с битами на местного жителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя, избили, повредили автомобиль и скрылись, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
«
"Трое мужчин в балаклавах, используя предметы, схожие с бейсбольными битами, повредили автомобиль Lexus, принадлежащий 45-летнему местному жителю... Сотрудниками полиции были начаты поиски злоумышленников. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в момент нападения потерпевший вместе с супругой находился в салоне иномарки. Неизвестные силой вывели его из машины и избили, после чего скрылись.
"Потерпевший был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и грудной клетки", - говорится в сообщении.
По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
 
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