https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910812674.html

В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя

В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя - РИА Новости, 21.11.2023

В Калининграде ищут напавших в балаклавах и с битами на местного жителя

Полицейские в Калининграде ищут троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя, избили, повредили автомобиль и скрылись,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:21

2023-11-21T14:21

2023-11-21T14:21

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Полицейские в Калининграде ищут троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя, избили, повредили автомобиль и скрылись, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Трое мужчин в балаклавах, используя предметы, схожие с бейсбольными битами, повредили автомобиль Lexus, принадлежащий 45-летнему местному жителю... Сотрудниками полиции были начаты поиски злоумышленников. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент нападения потерпевший вместе с супругой находился в салоне иномарки. Неизвестные силой вывели его из машины и избили, после чего скрылись. "Потерпевший был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и грудной клетки", - говорится в сообщении. По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

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происшествия, калининград, россия