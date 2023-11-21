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В Москве мужчина украл шубу с витрины магазина
В Москве мужчина украл шубу с витрины магазина - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве мужчина украл шубу с витрины магазина
Полицейские задержали приезжего рецидивиста, который украл шубу с витрины в столичном магазине, запихнув себе в рюкзак, сообщил начальник пресс-службы... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:18
2023-11-21T10:18
2023-11-21T10:55
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали приезжего рецидивиста, который украл шубу с витрины в столичном магазине, запихнув себе в рюкзак, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД РФ Владимир Васенин. По его словам, 35-летний подозреваемый похитил дорогостоящую шубу с витрины магазина на Комсомольской площади (площадь Трех вокзалов), после чего спрятал ее в рюкзак и скрылся. Шубу впоследствии он продал, а деньги потратил. Ущерб превысил 230 тысяч рублей. "Сотрудники уголовного розыска на Верхней Красносельской улице задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления, приезжего мужчину... Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (часть 1 статьи 158 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде", - отметил Васенин.
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происшествия, россия, москва, владимир васенин
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Васенин
В Москве мужчина украл шубу с витрины магазина
В центре Москвы мужчина украл шубу с витрины магазина