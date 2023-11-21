https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

В Мурманской области мать убила годовалого ребенка

В Мурманской области мать убила годовалого ребенка - РИА Новости, 21.11.2023

В Мурманской области мать убила годовалого ребенка

Следователи в Мурманской области предъявили 20-летней жительнице города Апатиты обвинение в том, что она из неприязни задушила собственного годовалого ребенка,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:00

2023-11-21T10:00

2023-11-21T12:36

происшествия

мурманская область

апатиты

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МУРМАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили 20-летней жительнице города Апатиты обвинение в том, что она из неприязни задушила собственного годовалого ребенка, сообщили в региональном СУСК. По данным следствия, в ночь на понедельник обвиняемая, находясь в квартире одного из домов по переулку Московскому, "испытывая личную неприязнь, задушила своего малолетнего ребенка 2022 года рождения". Девушку быстро задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В ходе допроса девушка "дала изобличающие показания". Как уточнили в областной прокуратуре, погибший ребенок – мальчик. До своего первого дня рождения он не дожил два дня. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в семье воспитывался старший ребенок, его из семьи изъяли после трагедии.Решается вопрос о ее аресте. Прокуратура региона в свою очередь сообщила о проверке работы местных органов профилактики.

https://ria.ru/20230630/vina-1881462351.html

мурманская область

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происшествия, мурманская область, апатиты