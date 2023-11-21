https://ria.ru/20231121/privetstvie-1910741465.html

Эксперты рассказали, как правильно здороваться на работе

Эксперты рассказали, как правильно здороваться на работе - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперты рассказали, как правильно здороваться на работе

Деловое приветствие - это всегда про статус, а не про пол и возраст, если первым устно поздороваться со своим визави должен тот, кто младше по статусу, то... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:34

2023-11-21T10:34

2023-11-21T10:34

общество

татьяна баранова

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Деловое приветствие - это всегда про статус, а не про пол и возраст, если первым устно поздороваться со своим визави должен тот, кто младше по статусу, то инициатива рукопожатия принадлежит тому, у кого статус выше, при этом такая форма приветствия, как рукопожатие, не потеряла свою актуальность, несмотря на пережитые ограничения пандемии, рассказали опрошенные РИА Новости специалисты по этикету. Всемирный день приветствий ежегодно отмечается ежегодно 21 ноября. Устное приветствие и рукопожатиеНаличие приветствия в любой коммуникации считается обязательным, отмечают эксперты. "В деловом этикете будет не совсем такая очередность представления или рукопожатий, как в светском, потому что в светском этикете на первый план выходит возраст и пол человека", - рассказала эксперт по этикету Татьяна Баранова. Если в светском этикете, по ее словам, у дам есть преимущество перед кавалерами, и они принимают первыми решение, протянуть руку для рукопожатия или нет, то в деловом все обстоит иначе. "Там действует принцип не возраста, не пола, а делового статуса. И, соответственно, так называемый вектор уважения направлен в сторону того, кто старше по статусу, вне зависимости от того, какого возраста человек или какого он пола, поэтому предполагается, что первым инициирует устное приветствие в деловом этикете тот, кто младше по статусу", - рассказала Баранова. В свою очередь бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что исключением бывают те случаи, когда руководитель, даже очень высокого уровня, входит в помещение, где уже есть люди. "Слова приветствия говорит первым тот, кто входит", - подчеркнула Николаева. Это же правило, как отметила эксперт, действует и в тех случаях, когда человек подходит к группе на улице. "Если подходит к сообществу, то оно всегда выше, чем самый высокий начальник, поэтому слова приветствия первым говорит тот, кто подходит к этому сообществу", - отметила Николаева. Специалисты едины во мнении, что инициатива рукопожатия принадлежит тому, кто старше по статусу. "В отличие от приветствия, инициирует рукопожатие как раз старший по должности. И если младший вдруг первым подает руку, с его стороны это невежливо", - указала Николаева. При этом, как подчеркнула Баранова, протянутая рука всегда должна быть принята и рукопожатие должно состояться, даже если оно сделано не по правилам. "Проигнорировать протянутую руку - это акт оскорбления для собеседника", - отметила она. Приветствие для мужчин и женщинВ теории пол не имеет никакой роли в деловом этикете, и пожимать руку во время приветствия могут как женщины, так и мужчины, но на практике есть культурный аспект, который предполагает, что в рукопожатии между противоположными полами нет необходимости. "У нас есть начальники, подчиненные, коллеги, партнеры, но не мужчины и женщины. В быту мы об этом помним, а в деловой среде на этом акцентировать внимание не нужно. Если женщина руководитель, то она вполне может инициировать рукопожатие так же, как и мужчина-руководитель вполне может инициировать рукопожатие, пожимая руку женщине рангом его ниже, своей подчиненной. Ну, допустим, начальник своей заместительнице", - сказала Николаева. В свою очередь Баранова обращает внимание, что, несмотря на то, что в теории половой фактор совершенно вторичен в этой сфере, на практике большинство мужчин и женщин даже в деловом сегменте не обмениваются рукопожатиями. "С точки зрения теоретических правил и норм делового этикета они имеют на рукопожатие полное право. Но у нас есть свой исторический культурный аспект, который предполагает, что в этом нет никакой необходимости. Но и никакого, конечно, табу на это безусловно не существует. Если в мусульманских странах это запрещено…, у нас ситуация иного характера, но как-то так исторически сложилось, что в целом даже в деловой ситуации женщины могут обойтись устным приветствием", - сказала Баранова. При этом она подчеркнула, что когда рукопожатие инициируется женщиной в деловом мире, это нормально, если на это она имеет полное право с учетом статуса и ситуации, которая сложилась. В то же время, вариантом нормы считаются и те случаи, когда женщина предпочитает не обмениваться рукопожатиями. "Другой вопрос, когда кто-то зашел в переговорную комнату, где уже находятся какое-то количество мужчин и женщин. Здесь уже не совсем было бы корректно поприветствовать всех лично и только мужчин обойти с рукопожатиями, а женщин проигнорировать в этом плане, кивнуть или улыбнуться им", - сказала Баранова. Она пояснила, что в таких случаях необходимо выбрать одну общую для всех форму приветствия. Приветствие после ковидаНесмотря на то, что во время пандемии всем рекомендовали держать дистанцию и отказаться от рукопожатий для безопасности, эта форма приветствия в деловой среде вернула свою актуальность, отметили специалисты по этикету. "Нас предупреждали, нам советовали опасаться того или иного действия - то есть активных каких-то жестов. Но по-прежнему рукопожатие - это важная и значимая часть приветствия... Рукопожатия - это необходимая часть в деловой среде. Рукопожатиями можно и нужно обмениваться, невзирая ни на какие сезонные заболевания. Ну и вообще, если человек воспитанный и культурный заболел, он остается дома и не выходит никуда, и у него нет нужды с кем-то там обмениваться рукопожатиями", - отметила Николаева. По мнению Барановой, во время пандемии казалось, что ограничения действительно повлияют в дальнейшем на сам факт обмена рукопожатием между людьми, но этого не случилось. "Как только сняли все ограничения и нам позволили в обычном формате взаимодействовать, коммуницировать друг с другом, рукопожатия сразу же вернулись", - отметила Баранова. Однако эксперт указала, что теперь люди более понимающе относятся к случаям, когда во время приветствия одна из сторон призывает ограничиться устным приветствием. "Когда говорят: "Ситуация эпидемиологическая не совсем нормализовалась, давайте обменяемся устными приветствиями", - то люди к этому относятся более понимающе и снисходительно. Возможно, когда человек говорит: "Предлагаю держать дистанцию не менее полутора метров, в любой момент может вернуться вирус, не хотелось бы подвергать здоровье друг друга опасности", - в большинстве случаев люди не будет думать нехорошее о нас, потому что все знают, что недавно происходило", - рассказала Баранова. При этом, по ее словам, появились новые формы невербального приветствия вместо рукопожатий. К примеру, по ее словам, человек может приложить руку к груди или сделать небольшой поклон головой. "Это знак радушия, что "я отказываюсь от рукопожатия не потому что вы мне неприятны, а потому что есть внешние обстоятельства, но я все равно вам рад"… Все равно невербально мы пытаемся показать визави, что мы ему рады, мы готовы к коммуникациям, мы находимся в его распоряжении", - отметила Баранова.

https://ria.ru/20150303/1050639998.html

https://ria.ru/20121121/911330284.html

https://ria.ru/20200926/popova-1577810101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна баранова