https://ria.ru/20231121/pozhar-1910904450.html

На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины

На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины - РИА Новости, 21.11.2023

На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины

Спасатели МЧС России потушили пожар на парковке торгового центра "Авиапарк" в Москве, где загорелись две машины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:31

2023-11-21T19:31

2023-11-21T19:32

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России потушили пожар на парковке торгового центра "Авиапарк" в Москве, где загорелись две машины, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Два горящих авто потушили пожарные МЧС России в Москве. В торговом центре на Ходынском бульваре горели две машины. Огонь охватил девять квадратных метров на подземной парковке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

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2023

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)