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На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины - РИА Новости, 21.11.2023
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19:31 21.11.2023 (обновлено: 19:32 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/pozhar-1910904450.html
На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины
На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины - РИА Новости, 21.11.2023
На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины
Спасатели МЧС России потушили пожар на парковке торгового центра "Авиапарк" в Москве, где загорелись две машины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:31
2023-11-21T19:32
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России потушили пожар на парковке торгового центра "Авиапарк" в Москве, где загорелись две машины, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Два горящих авто потушили пожарные МЧС России в Москве. В торговом центре на Ходынском бульваре горели две машины. Огонь охватил девять квадратных метров на подземной парковке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины

На подземной парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве загорелись две машины

© ТЦ АвиапаркТорговый центр "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве
Торговый центр Авиапарк на Ходынском поле в Москве
© ТЦ Авиапарк
Торговый центр "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС России потушили пожар на парковке торгового центра "Авиапарк" в Москве, где загорелись две машины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Два горящих авто потушили пожарные МЧС России в Москве. В торговом центре на Ходынском бульваре горели две машины. Огонь охватил девять квадратных метров на подземной парковке. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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