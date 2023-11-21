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Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре
Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре - РИА Новости, 21.11.2023
Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре
Жительница города Ялуторовска, в квартире которой произошел пожар, из-за которого погибли три соседских ребенка, задержана, следователи будут ходатайствовать об РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:38
2023-11-21T16:38
2023-11-21T16:46
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница города Ялуторовска, в квартире которой произошел пожар, из-за которого погибли три соседских ребенка, задержана, следователи будут ходатайствовать об ее аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске произошел вечером 19 ноября в одной из квартир на первом этаже. Угарный газ от него быстро проник в квартиру на втором этаже, в которой жила женщина с пятью детьми. В итоге погибли три мальчика 8, 11 и 15 лет, мать и дети 2019 и 2015 годов рождения госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). "По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, включила настольную электроплиту в сломанную розетку, а после приготовления пищи оставила ее включенной, что и привело к возникновению пожара. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, тюменская область, ялуторовск, россия
Происшествия, Тюменская область, Ялуторовск, Россия
Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре
Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре в доме
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости.
Жительница города Ялуторовска, в квартире которой произошел пожар, из-за которого погибли три соседских ребенка, задержана, следователи будут ходатайствовать об ее аресте, сообщила пресс-служба
СУСК РФ по Тюменской области.
Пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске произошел вечером 19 ноября в одной из квартир на первом этаже. Угарный газ от него быстро проник в квартиру на втором этаже, в которой жила женщина с пятью детьми. В итоге погибли три мальчика 8, 11 и 15 лет, мать и дети 2019 и 2015 годов рождения госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
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"По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, включила настольную электроплиту в сломанную розетку, а после приготовления пищи оставила ее включенной, что и привело к возникновению пожара.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия, уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова.
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