https://ria.ru/20231121/pozhar-1910860912.html

Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре

Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре - РИА Новости, 21.11.2023

Жительницу Тюменской области задержали после гибели трех детей при пожаре

Жительница города Ялуторовска, в квартире которой произошел пожар, из-за которого погибли три соседских ребенка, задержана, следователи будут ходатайствовать об РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:38

2023-11-21T16:38

2023-11-21T16:46

происшествия

тюменская область

ялуторовск

россия

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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Жительница города Ялуторовска, в квартире которой произошел пожар, из-за которого погибли три соседских ребенка, задержана, следователи будут ходатайствовать об ее аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске произошел вечером 19 ноября в одной из квартир на первом этаже. Угарный газ от него быстро проник в квартиру на втором этаже, в которой жила женщина с пятью детьми. В итоге погибли три мальчика 8, 11 и 15 лет, мать и дети 2019 и 2015 годов рождения госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). "По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, включила настольную электроплиту в сломанную розетку, а после приготовления пищи оставила ее включенной, что и привело к возникновению пожара. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html

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происшествия, тюменская область, ялуторовск, россия