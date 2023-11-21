https://ria.ru/20231121/pogoda-1910721343.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:14
2023-11-21T08:14
2023-11-21T08:14
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице продолжит оказывать влияние циклон, ушедший на юго-восток Европейской России. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве минус 5 - минус 7, на территории области от 4 до 9 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление слабо растёт, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20231120/sneg-1910550216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: облачная погода, местами снег и до минус 7 ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице продолжит оказывать влияние циклон, ушедший на юго-восток Европейской России. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве минус 5 - минус 7, на территории области от 4 до 9 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление слабо растёт, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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