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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.11.2023
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08:14 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pogoda-1910721343.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:14
2023-11-21T08:14
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице продолжит оказывать влияние циклон, ушедший на юго-восток Европейской России. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве минус 5 - минус 7, на территории области от 4 до 9 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление слабо растёт, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: облачная погода, местами снег и до минус 7 ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди выгуливают собак в одном из парков в Москве
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 7 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице продолжит оказывать влияние циклон, ушедший на юго-восток Европейской России. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. В Москве минус 5 - минус 7, на территории области от 4 до 9 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление слабо растёт, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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