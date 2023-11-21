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Глава Минобороны Германии пообещал продолжить поддержку Украины
Глава Минобороны Германии пообещал продолжить поддержку Украины - РИА Новости, 21.11.2023
Глава Минобороны Германии пообещал продолжить поддержку Украины
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в украинскую столицу заверил Киев в продолжении поддержки со стороны ФРГ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:55
2023-11-21T12:55
2023-11-21T12:55
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в украинскую столицу заверил Киев в продолжении поддержки со стороны ФРГ. Во вторник утром Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским. По информации портала MDR, темами переговоров будут обучение украинских солдат и военная помощь Украине. "Я снова здесь, чтобы, во-первых, пообещать дальнейшую поддержку", - приводит его слова телеканал N-tv. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905625027.html
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украина, в мире, борис писториус, германия, нато, рустем умеров, владимир зеленский
Украина, В мире, Борис Писториус, Германия, НАТО, Рустем Умеров, Владимир Зеленский
Глава Минобороны Германии пообещал продолжить поддержку Украины
Писториус во время визита в Киев пообещал продолжить поддержку Украины