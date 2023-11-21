https://ria.ru/20231121/plennye-1910896360.html

СМИ: власти Израиля обсудят проект соглашения по освобождению заложников

СМИ: власти Израиля обсудят проект соглашения по освобождению заложников - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: власти Израиля обсудят проект соглашения по освобождению заложников

Военное правительство Израиля во вторник вечером обсудит проект соглашения, согласно которому движение ХАМАС первоначально освободит 53 заложника, за которыми... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

2023-11-21T18:45

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военное правительство Израиля во вторник вечером обсудит проект соглашения, согласно которому движение ХАМАС первоначально освободит 53 заложника, за которыми последуют еще 20, сообщает портал Ynet. Израиль в обмен на освобождение первых 53 заложников должен согласиться на четырехдневное прекращение огня, что короче, чем требование ХАМАС о пяти днях. В проект соглашения включено положение о продлении прекращения огня на два дня, если ХАМАС освободит еще 20 заложников. Израиль готов к возможному продлению режима прекращения огня на срок более шести дней в зависимости от дальнейшего освобождения пленных, говорится в публикации. В соответствии с соглашением, Израиль обязуется воздерживаться от воздушной активности над сектором Газа в течение шести часов каждый день в течение режима прекращения огня, пока ХАМАС будет искать заложников, необходимых для обмена. ХАМАС настаивает на этом, чтобы Израиль не смог отследить их местонахождение. В обмен на заложников Израиль должен освободить примерно 140-150 палестинских заключенных, разрешить ввоз топлива в сектор Газа и увеличить объем гуманитарной помощи. Существует вероятность того, что число освобожденных заложников может достигнуть 100 человек. В этом случае Израиль освободит 300 заключенных, а режим прекращения огня может быть продлен до 10 дней. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания во вторник утром заявил о приближении соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем. Позже 12-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231121/obmen-1910772092.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году