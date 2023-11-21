https://ria.ru/20231121/peskov-1910809339.html

Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков

Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2023

Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков

Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:07

2023-11-21T14:07

2023-11-21T14:54

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий песков

россия

украина

павел зарубин

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью."У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".

https://ria.ru/20231121/putin-1910769537.html

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общество, дмитрий песков, россия, украина, павел зарубин, владимир зеленский