https://ria.ru/20231121/peskov-1910809339.html
Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков
Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2023
Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков
Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:07
2023-11-21T14:07
2023-11-21T14:54
специальная военная операция на украине
общество
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павел зарубин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью."У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому в одном из интервью задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность "убить Путина".
https://ria.ru/20231121/putin-1910769537.html
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общество, дмитрий песков, россия, украина, павел зарубин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Песков
Песков: нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты