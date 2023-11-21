https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html

"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку

"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку - РИА Новости, 21.11.2023

"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку

Законопроект, устанавливающий скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней, направили на отзыв в кабмин лидер... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:10

2023-11-21T15:10

2023-11-21T15:12

общество

авто

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владислав даванков

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней, направили на отзыв в кабмин лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, документ есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно, в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов. "Для восполнения указанного пробела проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений в часть 13 статьи 32.2 КоАП РФ, предусматривающих распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро, в течение 20 дней, пояснил Нечаев. "Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя", - считает Даванков.

https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html

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общество, авто, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, экономика