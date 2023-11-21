https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html
"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку - РИА Новости, 21.11.2023
"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
Законопроект, устанавливающий скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней, направили на отзыв в кабмин лидер... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:10
2023-11-21T15:10
2023-11-21T15:12
общество
авто
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней, направили на отзыв в кабмин лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, документ есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно, в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов. "Для восполнения указанного пробела проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений в часть 13 статьи 32.2 КоАП РФ, предусматривающих распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро, в течение 20 дней, пояснил Нечаев. "Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя", - считает Даванков.
https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html
https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html
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общество, авто, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, экономика
Общество, Авто, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Экономика
"Новые люди" предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
"Новые люди" предложили давать 50% скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней, направили на отзыв в кабмин лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно, в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов.
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"Для восполнения указанного пробела проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений в часть 13 статьи 32.2 КоАП РФ, предусматривающих распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро, в течение 20 дней, пояснил Нечаев.
"Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя", - считает Даванков.
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