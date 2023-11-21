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Памфилова: России предстоит детоксикация от "черной культуры" Запада - РИА Новости, 21.11.2023
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13:19 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910791366.html
Памфилова: России предстоит детоксикация от "черной культуры" Запада
Памфилова: России предстоит детоксикация от "черной культуры" Запада - РИА Новости, 21.11.2023
Памфилова: России предстоит детоксикация от "черной культуры" Запада
Запад, которым РФ была очарована, искусно распространял свою "черную культуру" и развращал народы, российскому обществу "предстоит детоксикация" от этого,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:19
2023-11-21T13:19
элла памфилова
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цик рф
запад
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад, которым РФ была очарована, искусно распространял свою "черную культуру" и развращал народы, российскому обществу "предстоит детоксикация" от этого, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Запад, к которому мы пытались приспособиться, которым мы в свое время так были очарованы, мы его идеализировали, пытались где-то даже подавить свою суть, сущность, чтобы найти с ним понимание… нас все время пытались заставить постоянно каяться и считать, что мы еще недостойны… Конечно, очень профессионально, искусно… Запад через свои многочисленные, весьма привлекательные внешне способы распространял свою черную культуру… развращал народы", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю. Глава ЦИК подчеркнула, что теперь российскому народу предстоит "серьезная детоксикация" от западного влияния. "На Западе очень много хорошего, но надо уметь брать то, что соответствует нашему культурному коду, только то, что усиливает нас, а не ослабляет", - подытожила она.
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элла памфилова, россия, цик рф, запад, общество
Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Запад, Общество
Памфилова: России предстоит детоксикация от "черной культуры" Запада

Памфилова: российскому обществу предстоит детоксикация от западного влияния

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад, которым РФ была очарована, искусно распространял свою "черную культуру" и развращал народы, российскому обществу "предстоит детоксикация" от этого, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Запад, к которому мы пытались приспособиться, которым мы в свое время так были очарованы, мы его идеализировали, пытались где-то даже подавить свою суть, сущность, чтобы найти с ним понимание… нас все время пытались заставить постоянно каяться и считать, что мы еще недостойны… Конечно, очень профессионально, искусно… Запад через свои многочисленные, весьма привлекательные внешне способы распространял свою черную культуру… развращал народы", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.
Глава ЦИК подчеркнула, что теперь российскому народу предстоит "серьезная детоксикация" от западного влияния.
"На Западе очень много хорошего, но надо уметь брать то, что соответствует нашему культурному коду, только то, что усиливает нас, а не ослабляет", - подытожила она.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Внук Шарля де Голля заявил о дискриминации российской культуры на Западе
16 ноября, 11:38
 
Элла ПамфиловаРоссияЦИК РФЗападОбщество
 
 
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