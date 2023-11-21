https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html

Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы

Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы - РИА Новости, 21.11.2023

Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы

Избирательная система России уникальна тем, что она суверенна и ей нет аналогов в мире по открытости, заявила глава Центральной избирательной комиссии России... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:04

2023-11-21T12:04

2023-11-21T12:04

россия

элла памфилова

политика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Избирательная система России уникальна тем, что она суверенна и ей нет аналогов в мире по открытости, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."(Избирательная система России) отличается тем, что, действительно, система уникальна, и она по целому ряду параметров суверенна, и аналогов ей в мире нет и по открытости, и по степени прозрачности, и по тому, что это, действительно, плоть от плоти народа, она создает элемент независимости, …легитимности выборов", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.Глава ЦИК добавила, что те попытки дискредитации выборов в РФ и избирательной системы в целом со стороны Запада - это лишь попытки прикрыть несостоятельность своей избирательной системы.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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россия, элла памфилова, политика