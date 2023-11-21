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Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы - РИА Новости, 21.11.2023
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12:04 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы - РИА Новости, 21.11.2023
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы
Избирательная система России уникальна тем, что она суверенна и ей нет аналогов в мире по открытости, заявила глава Центральной избирательной комиссии России... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:04
2023-11-21T12:04
россия
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Избирательная система России уникальна тем, что она суверенна и ей нет аналогов в мире по открытости, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."(Избирательная система России) отличается тем, что, действительно, система уникальна, и она по целому ряду параметров суверенна, и аналогов ей в мире нет и по открытости, и по степени прозрачности, и по тому, что это, действительно, плоть от плоти народа, она создает элемент независимости, …легитимности выборов", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.Глава ЦИК добавила, что те попытки дискредитации выборов в РФ и избирательной системы в целом со стороны Запада - это лишь попытки прикрыть несостоятельность своей избирательной системы.
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россия, элла памфилова, политика
Россия, Элла Памфилова, Политика
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы

Памфилова: избирательная система России уникальна тем, что она суверенна

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Избирательная система России уникальна тем, что она суверенна и ей нет аналогов в мире по открытости, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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"(Избирательная система России) отличается тем, что, действительно, система уникальна, и она по целому ряду параметров суверенна, и аналогов ей в мире нет и по открытости, и по степени прозрачности, и по тому, что это, действительно, плоть от плоти народа, она создает элемент независимости, …легитимности выборов", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.
Глава ЦИК добавила, что те попытки дискредитации выборов в РФ и избирательной системы в целом со стороны Запада - это лишь попытки прикрыть несостоятельность своей избирательной системы.
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РоссияЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
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