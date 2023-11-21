https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html

Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи

Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.11.2023

Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи

Самолет с гуманитарной помощью из Дагестана для палестинских беженцев доставил в понедельник 30 тонн продуктов и медикаментов в аэропорт Эль-Ариш, находящийся... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:30

2023-11-21T01:30

2023-11-21T01:30

религия

эль-ариш

египет

избербаш

религия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Самолет с гуманитарной помощью из Дагестана для палестинских беженцев доставил в понедельник 30 тонн продуктов и медикаментов в аэропорт Эль-Ариш, находящийся на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов, сопровождающий гуманитарный груз."Мы привезли из Дагестана 30 тонн продуктов питания и медикаментов. Сейчас идет выгрузка, далее груз будет перенаправлен в сектор Газа, где терпят бедствие сотни тысяч людей. Мы не могли их оставить один на один с этой агрессией. Будем оказывать помощь и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Гаджимагомедов.По его словам, благотворительные фонды региона и частные лица принимали активное участие в сборе гумпомощи."Никто из жителей Дагестана не остался в стороне в этом богоугодном деле. Кто-то помог деньгами, кто-то продуктами, привозили медикаменты, кто-то просто молился за единоверцев-палестинцев", - отметил Гаджимагомедов.Он отметил, что в Дагестане остается еще несколько десятков тонн гумпомощи, который необходимо привезти палестинцам."В Избербаше (Дагестан) у нас еще порядка 60 тонн собранной гумпомощи. Сейчас вернемся, и будем решать об организации других рейсов в Египет", - сказал он.

https://ria.ru/20231118/kalligrafiya-1910283248.html

эль-ариш

египет

избербаш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эль-ариш, египет, избербаш, религия