https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html
Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи
Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.11.2023
Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи
Самолет с гуманитарной помощью из Дагестана для палестинских беженцев доставил в понедельник 30 тонн продуктов и медикаментов в аэропорт Эль-Ариш, находящийся... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:30
2023-11-21T01:30
2023-11-21T01:30
религия
эль-ариш
египет
избербаш
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Самолет с гуманитарной помощью из Дагестана для палестинских беженцев доставил в понедельник 30 тонн продуктов и медикаментов в аэропорт Эль-Ариш, находящийся на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов, сопровождающий гуманитарный груз."Мы привезли из Дагестана 30 тонн продуктов питания и медикаментов. Сейчас идет выгрузка, далее груз будет перенаправлен в сектор Газа, где терпят бедствие сотни тысяч людей. Мы не могли их оставить один на один с этой агрессией. Будем оказывать помощь и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Гаджимагомедов.По его словам, благотворительные фонды региона и частные лица принимали активное участие в сборе гумпомощи."Никто из жителей Дагестана не остался в стороне в этом богоугодном деле. Кто-то помог деньгами, кто-то продуктами, привозили медикаменты, кто-то просто молился за единоверцев-палестинцев", - отметил Гаджимагомедов.Он отметил, что в Дагестане остается еще несколько десятков тонн гумпомощи, который необходимо привезти палестинцам."В Избербаше (Дагестан) у нас еще порядка 60 тонн собранной гумпомощи. Сейчас вернемся, и будем решать об организации других рейсов в Египет", - сказал он.
https://ria.ru/20231118/kalligrafiya-1910283248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эль-ариш, египет, избербаш, религия
Религия, Эль-Ариш, Египет, Избербаш, Религия
Палестинским беженцам доставили из Дагестана 30 тонн гумпомощи
Помощник главы Дагестана: республика отправила палестинцам 30 тонн гумпомощи
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Самолет с гуманитарной помощью из Дагестана для палестинских беженцев доставил в понедельник 30 тонн продуктов и медикаментов в аэропорт Эль-Ариш, находящийся на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов, сопровождающий гуманитарный груз.
"Мы привезли из Дагестана 30 тонн продуктов питания и медикаментов. Сейчас идет выгрузка, далее груз будет перенаправлен в сектор Газа, где терпят бедствие сотни тысяч людей. Мы не могли их оставить один на один с этой агрессией. Будем оказывать помощь и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Гаджимагомедов.
По его словам, благотворительные фонды региона и частные лица принимали активное участие в сборе гумпомощи.
"Никто из жителей Дагестана не остался в стороне в этом богоугодном деле. Кто-то помог деньгами, кто-то продуктами, привозили медикаменты, кто-то просто молился за единоверцев-палестинцев", - отметил Гаджимагомедов.
Он отметил, что в Дагестане остается еще несколько десятков тонн гумпомощи, который необходимо привезти палестинцам.
"В Избербаше
(Дагестан) у нас еще порядка 60 тонн собранной гумпомощи. Сейчас вернемся, и будем решать об организации других рейсов в Египет", - сказал он.
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