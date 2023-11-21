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Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 21.11.2023
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18:21 21.11.2023 (обновлено: 18:22 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/palestina-1910890197.html
Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта
Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 21.11.2023
Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта
Причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:21
2023-11-21T18:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брикс
си цзиньпин
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое время игнорировалось, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС. "Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он также напомнил, что в своих выступлениях много раз указывал на то, что выходом из палестино-израильского конфликта может быть реализация решения о сосуществовании двух государств, восстановление законных прав палестинского народа и создание независимого палестинского государства.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, си цзиньпин, палестина, в мире, китай
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БРИКС, Си Цзиньпин, Палестина, В мире, Китай
Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин: право народа Палестины на государственность долго игнорировали

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое время игнорировалось, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
«
"Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он также напомнил, что в своих выступлениях много раз указывал на то, что выходом из палестино-израильского конфликта может быть реализация решения о сосуществовании двух государств, восстановление законных прав палестинского народа и создание независимого палестинского государства.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБРИКССи ЦзиньпинПалестинаВ миреКитай
 
 
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