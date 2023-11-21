https://ria.ru/20231121/palestina-1910890197.html

Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 21.11.2023

Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта

Причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:21

2023-11-21T18:21

2023-11-21T18:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое время игнорировалось, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС. "Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он также напомнил, что в своих выступлениях много раз указывал на то, что выходом из палестино-израильского конфликта может быть реализация решения о сосуществовании двух государств, восстановление законных прав палестинского народа и создание независимого палестинского государства.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, си цзиньпин, палестина, в мире, китай