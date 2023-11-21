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В Барнауле восемь человек отравились в кофейне - РИА Новости, 21.11.2023
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10:53 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/otravlenie-1910748074.html
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне - РИА Новости, 21.11.2023
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне
Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:53
2023-11-21T10:53
происшествия
барнаул
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
йельский университет
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, "в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель" на проспекте Ленина составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на пять суток (до рассмотрения дела в суде) после отравления восьми посетителей заведения. "В региональных средствах массовой информации размещено сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Барнаула 8 человек с острым пищевым отравлением. Известно, что все они употребляли продукцию одной из городских кофеен. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в релизе СУСК. Отмечается, что в ходе проверки следствию предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910087284.html
барнаул
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происшествия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), йельский университет
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Йельский университет
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне

В Барнауле восемь человек отравились в кофейне, СК начал проверку

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю.
Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, "в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель" на проспекте Ленина составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на пять суток (до рассмотрения дела в суде) после отравления восьми посетителей заведения.
«
"В региональных средствах массовой информации размещено сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Барнаула 8 человек с острым пищевым отравлением. Известно, что все они употребляли продукцию одной из городских кофеен. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в релизе СУСК.
Отмечается, что в ходе проверки следствию предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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ПроисшествияБарнаулАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Йельский университет
 
 
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