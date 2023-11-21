https://ria.ru/20231121/otravlenie-1910748074.html

В Барнауле восемь человек отравились в кофейне

В Барнауле восемь человек отравились в кофейне - РИА Новости, 21.11.2023

В Барнауле восемь человек отравились в кофейне

Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:53

2023-11-21T10:53

2023-11-21T10:53

происшествия

барнаул

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

йельский университет

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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, "в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель" на проспекте Ленина составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на пять суток (до рассмотрения дела в суде) после отравления восьми посетителей заведения. "В региональных средствах массовой информации размещено сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Барнаула 8 человек с острым пищевым отравлением. Известно, что все они употребляли продукцию одной из городских кофеен. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в релизе СУСК. Отмечается, что в ходе проверки следствию предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910087284.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), йельский университет