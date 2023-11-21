https://ria.ru/20231121/otravlenie-1910748074.html
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне - РИА Новости, 21.11.2023
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне
Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:53
2023-11-21T10:53
2023-11-21T10:53
происшествия
барнаул
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
йельский университет
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за отравления 8 посетителей барнаульской кофейни, сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю. Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, "в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель" на проспекте Ленина составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на пять суток (до рассмотрения дела в суде) после отравления восьми посетителей заведения. "В региональных средствах массовой информации размещено сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Барнаула 8 человек с острым пищевым отравлением. Известно, что все они употребляли продукцию одной из городских кофеен. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в релизе СУСК. Отмечается, что в ходе проверки следствию предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20231117/otravlenie-1910087284.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), йельский университет
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Йельский университет
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне
В Барнауле восемь человек отравились в кофейне, СК начал проверку