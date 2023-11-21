https://ria.ru/20231121/ostanovka-1910708918.html

Снесшего остановку во Владивостоке водителя обязали оплатить ее стоимость

Снесшего остановку во Владивостоке водителя обязали оплатить ее стоимость - РИА Новости, 21.11.2023

Снесшего остановку во Владивостоке водителя обязали оплатить ее стоимость

Водителю грузового фургона, устроившему массовое ДТП во Владивостоке в понедельник, придется возместить ущерб за уничтоженную автобусную остановку, сообщили РИА РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:35

2023-11-21T03:35

2023-11-21T03:35

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Водителю грузового фургона, устроившему массовое ДТП во Владивостоке в понедельник, придется возместить ущерб за уничтоженную автобусную остановку, сообщили РИА Новости в администрации Владивостока. В понедельник в соцсетях распространилась информация о серьезном ДТП, спровоцированном большегрузом на улице Калинина во Владивостоке. На опубликованных кадрах видно, как грузовик на высокой скорости сносит автобусную остановку и врезается в рекламный щит, который от удара повалился на припаркованные автомобили. После столкновения грузовик загорелся, возгорание колеса и обшивки автомобиля ликвидировали прибывшие на место пожарные, сообщали в МЧС по Приморскому краю. По информации УМВД, в ДТП пострадал только водитель фургона, его увезла бригада скорой помощи. По предварительной версии, у фургона отказали тормоза. "Администрация города выставит ущерб за уничтоженный автобусный павильон, его придется оплатить виновнику ДТП. По уточненным данным, нанесенный ущерб составляет 503 тысячи рублей", - сообщил РИА Новости представитель городской администрации. Как уточняли РИА Новости в прокуратуре Приморья, из транспортных средств, кроме большегруза, в ДТП также получили повреждения четыре автомобиля и рейсовый автобус.

https://ria.ru/20231121/turist-1910707140.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)