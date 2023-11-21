https://ria.ru/20231121/oruzhie-1910710305.html
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 21.11.2023
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия
Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:10
2023-11-21T04:10
2023-11-21T04:10
макеевка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. "В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - сообщили в ведомстве. УСФБ предоставило кадры задержания подозреваемого.
https://ria.ru/20230923/sotrudnik-1898229907.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика
Макеевка, Донецкая Народная Республика
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия
УФСБ по ДНР: житель Макеевки задержан по подозрению в незаконном хранении оружия
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР.
"В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - сообщили в ведомстве.
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
УСФБ предоставило кадры задержания подозреваемого.