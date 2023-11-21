https://ria.ru/20231121/oruzhie-1910710305.html

Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 21.11.2023

Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T04:10

2023-11-21T04:10

2023-11-21T04:10

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. "В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - сообщили в ведомстве. УСФБ предоставило кадры задержания подозреваемого.

https://ria.ru/20230923/sotrudnik-1898229907.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика