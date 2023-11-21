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Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 21.11.2023
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04:10 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/oruzhie-1910710305.html
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 21.11.2023
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия
Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:10
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макеевка
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР. "В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - сообщили в ведомстве. УСФБ предоставило кадры задержания подозреваемого.
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макеевка, донецкая народная республика
Макеевка, Донецкая Народная Республика
Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

УФСБ по ДНР: житель Макеевки задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили журналистам в УФСБ по ДНР.
"В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
На Украине сотрудника военкомата задержали за незаконное хранение оружия
23 сентября, 18:26
УСФБ предоставило кадры задержания подозреваемого.
 
МакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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