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В Херсонской области предупредили о ракетной опасности
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 21.11.2023
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:27
2023-11-21T11:27
2023-11-21T11:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
джанкой
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и Крымом. Ракетную опасность объявили в 11.02 мск. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала АПП Джанкой. Позже появилось сообщение об отбое тревоги. Ракетную опасность объявляли в 11.02 мск. Предупреждение длилось 13 минут.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, джанкой, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Джанкой, Безопасность
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности
АПП Джанкой: ракетная опасность объявлена в Херсонской области