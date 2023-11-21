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В Херсонской области предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 21.11.2023 (обновлено: 11:31 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/opasnost-1910756862.html
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 21.11.2023
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:27
2023-11-21T11:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
джанкой
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и Крымом. Ракетную опасность объявили в 11.02 мск. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала АПП Джанкой. Позже появилось сообщение об отбое тревоги. Ракетную опасность объявляли в 11.02 мск. Предупреждение длилось 13 минут.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
херсонская область
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херсонская область , россия, джанкой, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Джанкой, Безопасность
В Херсонской области предупредили о ракетной опасности

АПП Джанкой: ракетная опасность объявлена в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета
Военнослужащий зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и Крымом.
Ракетную опасность объявили в 11.02 мск.
«
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала АПП Джанкой.
Позже появилось сообщение об отбое тревоги. Ракетную опасность объявляли в 11.02 мск. Предупреждение длилось 13 минут.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДжанкойБезопасность
 
 
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