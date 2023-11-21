https://ria.ru/20231121/opasnost-1910756862.html

В Херсонской области предупредили о ракетной опасности

В Херсонской области предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 21.11.2023

В Херсонской области предупредили о ракетной опасности

Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:27

2023-11-21T11:27

2023-11-21T11:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

джанкой

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Херсонской области, говорится в инфоканале о ситуации на подходах к пунктам пропуска между этим регионом и Крымом. Ракетную опасность объявили в 11.02 мск. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении инфоканала АПП Джанкой. Позже появилось сообщение об отбое тревоги. Ракетную опасность объявляли в 11.02 мск. Предупреждение длилось 13 минут.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

херсонская область

россия

джанкой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, джанкой, безопасность