https://ria.ru/20231121/obvinenie-1910940494.html

США обвинили Binance в заговоре и работе без лицензии

США обвинили Binance в заговоре и работе без лицензии - РИА Новости, 21.11.2023

США обвинили Binance в заговоре и работе без лицензии

Прокуратура в США выдвинула обвинения против крупнейшей криптовалютной биржи Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:59

2023-11-21T21:59

2023-11-21T23:54

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Прокуратура в США выдвинула обвинения против крупнейшей криптовалютной биржи Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном судебном документе. "Первый эпизод: заговор с целью ведения бизнеса по денежным переводам без лицензии и несоблюдении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег", - указано в обвинении. Второй эпизод, по которому обвиняют биржу, относится к осуществлению самого бизнеса по денежным переводам без получения американской лицензии, а третий - к осознанному нарушению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, в рамках которого, как утверждают прокуроры, Binance оказывала услуги пользователям в Иране, не имея на это разрешения со стороны минфина США. Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года. Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао может уйти со своей должности в рамках соглашения о прекращении министерством юстиции США расследования в отношении биржи. В урегулировании, как отмечалось, будут участвовать минюст США, а также Комиссия по торговле товарными фьючерсами. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Binance может согласиться на мировое соглашение с министерством юстиции США на сумму в 4 миллиарда долларов. Сделка может стать окончанием расследования ведомства в отношении криптобиржи, которое ведется как минимум с 2018 года. Расследование минюста было сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, в рамках соглашения Чжао признает себя виновным. По данным газеты Wall Street Journal, он должен выступить в суде в Сиэтле во вторник. Binance - ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

https://ria.ru/20230927/biznes-1898898497.html

https://ria.ru/20230907/fakultet-1894811028.html

https://ria.ru/20230811/rynok-1889614523.html

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иран

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сша, иран, сиэтл