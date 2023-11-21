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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/obstrely-1910763877.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:58
2023-11-21T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
ясиноватая
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 10.45 за десять минут украинские военные дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов указанного калибра, в 11.00 выпустили по три снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району республики. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910498986.html
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по республике 21 натовский снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донецке
Осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, с 10.45 за десять минут украинские военные дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов указанного калибра, в 11.00 выпустили по три снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району республики.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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