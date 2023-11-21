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Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда

Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 4 минометных снаряда по Шебекинскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:28

2023-11-21T09:28

2023-11-21T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 4 минометных снаряда по Шебекинскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 20 ноября. Согласно этим данным, по Шебекинскому округу было выпущено 4 минометных снаряда. "В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков