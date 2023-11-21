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Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/obstrely-1910730262.html
Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда
Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 4 минометных снаряда по Шебекинскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:28
2023-11-21T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 4 минометных снаряда по Шебекинскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 20 ноября. Согласно этим данным, по Шебекинскому округу было выпущено 4 минометных снаряда. "В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области четыре снаряда

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 4 минометных снаряда

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия украинского обстрела в Белгородской области
Последствия украинского обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия украинского обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 4 минометных снаряда по Шебекинскому округу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 20 ноября. Согласно этим данным, по Шебекинскому округу было выпущено 4 минометных снаряда.
"В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд", - написал Гладков.
Он добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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