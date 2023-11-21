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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 114 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:43
2023-11-21T01:43
2023-11-21T01:43
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 114 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Выпущено 114 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Под огнем украинских войск оказались районы двух населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы). В предыдущие сутки представительство сообщало о семи обстрелах территории ДНР украинскими войсками.
https://ria.ru/20231120/boepripas-1910623991.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 боеприпасов