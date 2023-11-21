https://ria.ru/20231121/obstrel-1910704664.html

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 114 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:43

2023-11-21T01:43

2023-11-21T01:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

в мире

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 114 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Выпущено 114 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Под огнем украинских войск оказались районы двух населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы). В предыдущие сутки представительство сообщало о семи обстрелах территории ДНР украинскими войсками.

https://ria.ru/20231120/boepripas-1910623991.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире