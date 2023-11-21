https://ria.ru/20231121/obrazovatelnye_obekty-1910802942.html

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 59 объектов образования

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 59 объектов образования - РИА Новости, 21.11.2023

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 59 объектов образования

В Москве с начала года введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:45

2023-11-21T13:45

2023-11-21T13:45

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

образование

строительство

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала года введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. Регулярно в разных районах столицы открываются новые учебные корпуса, школы и детские сады. Всего за десять месяцев текущего года было сдано 59 объектов образования. Их общая площадь составила 413 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч "квадратов", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев добавил, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам. В них обустроены специализированные кабинеты для углубленного изучения различных наук, IT-полигоны, лаборатории, мастерские и многофункциональные спортивные залы. В некоторых дошкольных организациях есть бассейн, предусмотрена возможность трансформации игровых и кружковых пространств. Суммарно введенные учреждения смогут принять более 10 тысяч детей. В списке крупнейших объектов образования ‒ школа на 2100 мест в поселении Внуковское, учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1320 мест в деревне Николо-Хованское, на 1025 мест в Столбово и на 1225 мест в Десеновском поселении. В Ховрине построен детский сад на 350 мест с бассейном, а на территории Нагатинского затона ‒ совмещенное здание дошкольной организации и блока начальных классов, рассчитанное на 200 человек, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231117/moskva-1910053893.html

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, образование, строительство, общество