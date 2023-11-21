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Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО - РИА Новости, 21.11.2023
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10:32 21.11.2023 (обновлено: 11:33 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/npo-1910741115.html
Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО
Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО - РИА Новости, 21.11.2023
Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО) и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:32
2023-11-21T11:33
брикс
в мире
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО) и обсудить такую возможность в рамках БРИКС."Считаю, что надо создать альтернативу западной системе НПО, которая оценивает весь мир со своей точки зрения. Считаю, что такая система может быть создана группой стран, например, входящих в БРИКС. Предлагаем начать обсуждение этой задачи", - сказал Фадеев на конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.Глава СПЧ предложил обсудить создание такой альтернативы на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.
https://ria.ru/20231016/putin-1902973468.html
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брикс, в мире, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
БРИКС, В мире, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО

Фадеев предложил обсудить в БРИКС создание альтернативы западной системе НПО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО) и обсудить такую возможность в рамках БРИКС.
"Считаю, что надо создать альтернативу западной системе НПО, которая оценивает весь мир со своей точки зрения. Считаю, что такая система может быть создана группой стран, например, входящих в БРИКС. Предлагаем начать обсуждение этой задачи", - сказал Фадеев на конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
Глава СПЧ предложил обсудить создание такой альтернативы на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.
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БРИКСВ миреВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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