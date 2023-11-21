https://ria.ru/20231121/npo-1910741115.html

Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО

Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО - РИА Новости, 21.11.2023

Глава СПЧ предложил создать альтернативу западной системе НПО

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО) и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:32

2023-11-21T10:32

2023-11-21T11:33

брикс

в мире

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО) и обсудить такую возможность в рамках БРИКС."Считаю, что надо создать альтернативу западной системе НПО, которая оценивает весь мир со своей точки зрения. Считаю, что такая система может быть создана группой стран, например, входящих в БРИКС. Предлагаем начать обсуждение этой задачи", - сказал Фадеев на конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.Глава СПЧ предложил обсудить создание такой альтернативы на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

https://ria.ru/20231016/putin-1902973468.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, в мире, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)