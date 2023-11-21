https://ria.ru/20231121/nikaragua-1910705455.html

Никарагуа вышел из состава Организации американских государств

Никарагуа вышел из состава Организации американских государств - РИА Новости, 21.11.2023

Никарагуа вышел из состава Организации американских государств

Спустя два года после денонсации устава Организации американских государств Никарагуа 20 ноября официально вышел из её состава - в правительстве республики... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:59

2023-11-21T01:59

2023-11-21T02:00

никарагуа

венесуэла

куба

в мире

организация американских государств

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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Спустя два года после денонсации устава Организации американских государств Никарагуа 20 ноября официально вышел из её состава - в правительстве республики заявили, что закрывают таким образом "вредную главу" в истории страны и способствуют разрушению однополярной гегемонии Запада. "19 ноября 2023 года исполнилось два года с тех пор, как правительство Никарагуа денонсировало Устав Организации американских государств (ОАГ), и в соответствии со статьей 143 этот Устав теперь не имеет никакой силы в отношении государства Никарагуа. Мы выходим окончательно, Никарагуа больше не имеет никаких отношений, и больше не является членом этой позорной организации под названием ОАГ", - говорится в заявлении главы МИД Дениса Монкады Колиндреса, которое опубликовало издание El 19 Digital. Власти Никарагуа объявили о своем решении выйти из ОАГ в ноябре 2021 года по причине ее вмешательства во внутренние дела страны. Представительство ОАГ в республике Никарагуа было закрыто в апреле 2022 года. Помимо Никарагуа в работе ОАГ не принимают участие Венесуэла, исключенная из состава по собственному желанию в 2019 году, и Куба, членство которой было приостановлено в 1962 году под давлением США. В тексте заявления по случаю выхода из ОАГ правительство центральноамериканской страны называет организацию "министерством колоний США", напоминая о многочисленных переворотах и интервенциях в регионе, которые с 1954 года прошли при ее поддержке или бездействии в Гватемале, на Кубе, в Бразилии, Доминикане, Чили, на аргентинских Мальвинских островах, в Гренаде, Панаме, Венесуэле, Гондурасе, Эквадоре, Парагвае и Боливии. "ОАГ неоднократно осуществляла интервенционистские действия против Никарагуа, нарушая принципы невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета государств и права народов свободно выбирать свою судьбу, признанные международным правом и содержащиеся в её учредительном Уставе. Эти интервенционистские действия были продемонстрированы её участием и предвзятыми действиями при попытке государственного переворота в Никарагуа в 2018 году ... Этим сообщением правительства Никарагуа, Сандинистского фронта национального освобождения, товарища президента-командующего Даниэля Ортеги Сааведры и товарища вице-президента Росарио Мурильо мы закрываем эту вредную главу Организации американских государств, наша страна способствует постепенному исчезновению гегемонизма однополярного Запада, укрепления многополярности в справедливом, равноправном мире", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html

никарагуа

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никарагуа, венесуэла, куба, в мире, организация американских государств