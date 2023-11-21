Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино Солнечногорского городского округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На протяжении многих лет научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили здесь уже порядка 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, ФНКЦ РР оснащен современной техникой, в нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиФедеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино, Московская область
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино, Московская область
Центр был создан в 2014 году для оказания помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года здесь проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие в результате минно-взрывных травм, а с этого – бойцы, получившие ранения на передовой в СВО.
"В центре реализуется уникальный проект "Возвращение". Главная его задача – максимально ранняя эвакуация пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой в стационар с современной, высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный "Врачебный десант", сформированный из молодого профессорского состава, находится в зоне СВО. Там развернута нейрооперационная для экстренной помощи тяжелораненым, налажена эвакуация бойцов, получивших тяжёлые повреждения головного мозга, в центр под Солнечногорском", - отмечается в сообщении.