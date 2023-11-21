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Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:25 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/neyroreanimatsionnaya_pomosch-1910855135.html
Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье
Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2023
Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье
Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:25
2023-11-21T16:25
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино Солнечногорского городского округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "На протяжении многих лет научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили здесь уже порядка 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, ФНКЦ РР оснащен современной техникой, в нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения. Центр был создан в 2014 году для оказания помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года здесь проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие в результате минно-взрывных травм, а с этого – бойцы, получившие ранения на передовой в СВО. "В центре реализуется уникальный проект "Возвращение". Главная его задача – максимально ранняя эвакуация пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой в стационар с современной, высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный "Врачебный десант", сформированный из молодого профессорского состава, находится в зоне СВО. Там развернута нейрооперационная для экстренной помощи тяжелораненым, налажена эвакуация бойцов, получивших тяжёлые повреждения головного мозга, в центр под Солнечногорском", - отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье), сво, общество, солнечногорский район, медицинская помощь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), СВО, Общество, Солнечногорский район, медицинская помощь

Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино Солнечногорского городского округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На протяжении многих лет научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили здесь уже порядка 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, ФНКЦ РР оснащен современной техникой, в нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиФедеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино, Московская область
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино, Московская область - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино, Московская область
Центр был создан в 2014 году для оказания помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года здесь проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие в результате минно-взрывных травм, а с этого – бойцы, получившие ранения на передовой в СВО.
"В центре реализуется уникальный проект "Возвращение". Главная его задача – максимально ранняя эвакуация пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой в стационар с современной, высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный "Врачебный десант", сформированный из молодого профессорского состава, находится в зоне СВО. Там развернута нейрооперационная для экстренной помощи тяжелораненым, налажена эвакуация бойцов, получивших тяжёлые повреждения головного мозга, в центр под Солнечногорском", - отмечается в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СВООбществоСолнечногорский районмедицинская помощь
 
 
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