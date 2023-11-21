https://ria.ru/20231121/neyroreanimatsionnaya_pomosch-1910855135.html

Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье

Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2023

Около 100 участников СВО получили нейрореанимационную помощь в Подмосковье

Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:25

2023-11-21T16:25

2023-11-21T16:25

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 100 участников специальной военной операции, в том числе из Подмосковья, получили нейрореанимационную помощь в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) в деревне Лыткино Солнечногорского городского округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "На протяжении многих лет научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили здесь уже порядка 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, ФНКЦ РР оснащен современной техникой, в нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения. Центр был создан в 2014 году для оказания помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года здесь проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие в результате минно-взрывных травм, а с этого – бойцы, получившие ранения на передовой в СВО. "В центре реализуется уникальный проект "Возвращение". Главная его задача – максимально ранняя эвакуация пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой в стационар с современной, высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный "Врачебный десант", сформированный из молодого профессорского состава, находится в зоне СВО. Там развернута нейрооперационная для экстренной помощи тяжелораненым, налажена эвакуация бойцов, получивших тяжёлые повреждения головного мозга, в центр под Солнечногорском", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231121/reabilitatsiyu-1910741001.html

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московская область (подмосковье), сво, общество, солнечногорский район, медицинская помощь