https://ria.ru/20231121/naemniki-1910793299.html

Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России

Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2023

Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России

Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:23

2023-11-21T13:23

2023-11-21T13:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас мы этот вопрос поднимаем в целом ряде международных площадок и хотим получить правовую оценку на подобные действия Украины, но она активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике", - сказал Мирошник в ходе брифинга. Он добавил, что украинские дипломатические представительства "выстраивают свои взаимоотношения с рекрутинговыми компаниями и отдельные боевиками", которые "предлагают контракты" "на территории Украины". "Я воздержусь пока от названий компаний, которые в этом задействованы, потому что эта тема отдельных разговоров", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что есть целый ряд государств, которые "стремятся закрыть глаза на такие противоправные действия Украины". Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь", заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, родион мирошник, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр