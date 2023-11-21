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Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/naemniki-1910793299.html
Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России
Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2023
Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России
Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:23
2023-11-21T13:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
родион мирошник
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас мы этот вопрос поднимаем в целом ряде международных площадок и хотим получить правовую оценку на подобные действия Украины, но она активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике", - сказал Мирошник в ходе брифинга. Он добавил, что украинские дипломатические представительства "выстраивают свои взаимоотношения с рекрутинговыми компаниями и отдельные боевиками", которые "предлагают контракты" "на территории Украины". "Я воздержусь пока от названий компаний, которые в этом задействованы, потому что эта тема отдельных разговоров", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что есть целый ряд государств, которые "стремятся закрыть глаза на такие противоправные действия Украины". Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь", заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
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украина, россия, родион мирошник, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Родион Мирошник, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России

Мирошник: Запад поддерживает рекрутинг наемников через посольства Украины

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас мы этот вопрос поднимаем в целом ряде международных площадок и хотим получить правовую оценку на подобные действия Украины, но она активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
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Он добавил, что украинские дипломатические представительства "выстраивают свои взаимоотношения с рекрутинговыми компаниями и отдельные боевиками", которые "предлагают контракты" "на территории Украины". "Я воздержусь пока от названий компаний, которые в этом задействованы, потому что эта тема отдельных разговоров", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что есть целый ряд государств, которые "стремятся закрыть глаза на такие противоправные действия Украины".
Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь", заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРодион МирошникВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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