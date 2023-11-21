Запад поддерживает рекрутинг наемников на Украину, заявили в МИД России
Мирошник: Запад поддерживает рекрутинг наемников через посольства Украины
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ряд стран-гегемонов поддерживают рекрутинг иностранных наемников через дипломатические представительства Украины, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас мы этот вопрос поднимаем в целом ряде международных площадок и хотим получить правовую оценку на подобные действия Украины, но она активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Он добавил, что украинские дипломатические представительства "выстраивают свои взаимоотношения с рекрутинговыми компаниями и отдельные боевиками", которые "предлагают контракты" "на территории Украины". "Я воздержусь пока от названий компаний, которые в этом задействованы, потому что эта тема отдельных разговоров", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что есть целый ряд государств, которые "стремятся закрыть глаза на такие противоправные действия Украины".
Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь", заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.