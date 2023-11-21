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В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенка, сообщил Бирюков - РИА Новости, 21.11.2023
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10:27 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/moskva-1910740136.html
В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенка, сообщил Бирюков
В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенка, сообщил Бирюков - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенка, сообщил Бирюков
Реабилитацию участка реки Нищенка провели на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:27
2023-11-21T10:27
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Реабилитацию участка реки Нищенка провели на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации открытого участка реки Нищенка, который проходит вдоль ТТК недалеко от станции МЦК "Нижегородская". Основной задачей было восстановление пропускной способности реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в ходе работ очистили русло от 1,5 тысячи кубометров иловых отложений и укрепили береговую полосу протяженностью 850 метров. Сообщается, что река Нищенка является третьим по длине притоком Москвы-реки, площадь ее бассейна составляет около 70 квадратных километров, длина – 12,4 километра. Почти на всем протяжении течет в подземном коллекторе, есть несколько небольших выходов на поверхность.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Россия
В Москве провели реабилитацию участка реки Нищенка, сообщил Бирюков

Бирюков: на юго-востоке Москвы провели реабилитацию участка реки Нищенка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУтки в пруду
Утки в пруду - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Утки в пруду. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Реабилитацию участка реки Нищенка провели на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации открытого участка реки Нищенка, который проходит вдоль ТТК недалеко от станции МЦК "Нижегородская". Основной задачей было восстановление пропускной способности реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что в ходе работ очистили русло от 1,5 тысячи кубометров иловых отложений и укрепили береговую полосу протяженностью 850 метров.
Сообщается, что река Нищенка является третьим по длине притоком Москвы-реки, площадь ее бассейна составляет около 70 квадратных километров, длина – 12,4 километра. Почти на всем протяжении течет в подземном коллекторе, есть несколько небольших выходов на поверхность.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Россия
 
 
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