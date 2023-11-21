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Москалькова прокомментировала попытки дискредитации избирательной системы - РИА Новости, 21.11.2023
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12:16 21.11.2023 (обновлено: 12:33 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/moskalkova-1910768794.html
Москалькова прокомментировала попытки дискредитации избирательной системы
Москалькова прокомментировала попытки дискредитации избирательной системы - РИА Новости, 21.11.2023
Москалькова прокомментировала попытки дискредитации избирательной системы
Попытки дискредитировать избирательную систему России не имеют шансов на успех, россияне хотят самостоятельно выбирать своего президента и властные структуры,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:16
2023-11-21T12:33
россия
политика
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки дискредитировать избирательную систему России не имеют шансов на успех, россияне хотят самостоятельно выбирать своего президента и властные структуры, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Работая вместе с ЦИКом, убеждаемся, что новые формы, новые механизмы и инструментарий в этой отрасли, кончено, существенный шаг вперед на пути и к демократии, и самосознанию, и к суверенитету нашего государства", - сказала Москалькова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.Омбудсмен добавила, что "попытки дискредитировать избирательную систему России не имеют никакого шанса на успех"."Мы хотим сами выбирать своего президента, свои властные структуры, и для этого сделаны большие шаги вперед", - подчеркнула Москалькова.
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россия, политика, татьяна москалькова
Россия, Политика, Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала попытки дискредитации избирательной системы

Москалькова: попытки дискредитации избирательной системы не имеют шанса на успех

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки дискредитировать избирательную систему России не имеют шансов на успех, россияне хотят самостоятельно выбирать своего президента и властные структуры, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Работая вместе с ЦИКом, убеждаемся, что новые формы, новые механизмы и инструментарий в этой отрасли, кончено, существенный шаг вперед на пути и к демократии, и самосознанию, и к суверенитету нашего государства", - сказала Москалькова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.
Омбудсмен добавила, что "попытки дискредитировать избирательную систему России не имеют никакого шанса на успех".
"Мы хотим сами выбирать своего президента, свои властные структуры, и для этого сделаны большие шаги вперед", - подчеркнула Москалькова.
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