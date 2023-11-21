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Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов - РИА Новости, 21.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:22

2023-11-21T15:22

2023-11-21T15:22

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики и Саги Херсонской области", - говорится в ежедневной сводке ведомства. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15452 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина