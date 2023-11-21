Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/mo-1910832871.html
Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов - РИА Новости, 21.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:22
2023-11-21T15:22
специальная военная операция на украине
общество
технологии
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905935201_0:133:2960:1798_1920x0_80_0_0_fa4d58bec090c578b686d2fcac542c91.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики и Саги Херсонской области", - говорится в ежедневной сводке ведомства. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15452 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905935201_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_75acada34dee10ef8770aa9fbf3a3868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российская ПВО за сутки сбила в зоне СВО пять украинских дронов

МО: российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики и Саги Херсонской области", - говорится в ежедневной сводке ведомства.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15452 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала