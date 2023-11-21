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Депутат Цырдя: митрополита Молдавии объявили персоной нон грата на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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Религия
 
15:40 21.11.2023 (обновлено: 16:42 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/mitropolit-1910841749.html
Депутат Цырдя: митрополита Молдавии объявили персоной нон грата на Украине
Депутат Цырдя: митрополита Молдавии объявили персоной нон грата на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Депутат Цырдя: митрополита Молдавии объявили персоной нон грата на Украине
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир объявлен персоной нон грата на Украине, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:40
2023-11-21T16:42
религия
молдавия
украина
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
майя санду
владимир зеленский
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир объявлен персоной нон грата на Украине, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя в Telegram-канале. "Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал персоной нон грата в Украине, так как является членом Синода Русской Православной Церкви. Решительно осуждаем попытки запугивания и дискредитации Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Требуем от президента Майи Санду поднять на встрече с Владимиром Зеленским вопрос об отмене статуса персоны нон грата для Митрополита Владимира", - написал Цырдя (орфография оригинала сохранена). По его словам, подобные действия не могут происходить без ведома молдавских властей. Он отметил, что если Санду не отреагирует на ситуацию, то окажется, что "все эти атаки против святой Церкви происходят с прямой подачи власти". "Митрополит является Стражем Церкви, Веры, Православных ценностей. Так было, так есть и так будет. Считаем недопустимым грубые атаки некоторых внешних структур на единство Молдавской Православной церкви", - подчеркнул депутат. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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молдавия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), майя санду, владимир зеленский, русская православная церковь
Религия, Молдавия, Украина, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Майя Санду, Владимир Зеленский, Русская православная церковь
Депутат Цырдя: митрополита Молдавии объявили персоной нон грата на Украине

Цырдя: митрополита Молдавского Владимира объявили персоной нон грата на Украине

© Фото : Православная церковь МолдовыМитрополит Молдавский и Кишиневский Владимир
Митрополит Молдавский и Кишиневский Владимир - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Православная церковь Молдовы
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир объявлен персоной нон грата на Украине, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя в Telegram-канале.
«
"Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал персоной нон грата в Украине, так как является членом Синода Русской Православной Церкви. Решительно осуждаем попытки запугивания и дискредитации Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Требуем от президента Майи Санду поднять на встрече с Владимиром Зеленским вопрос об отмене статуса персоны нон грата для Митрополита Владимира", - написал Цырдя (орфография оригинала сохранена).
По его словам, подобные действия не могут происходить без ведома молдавских властей. Он отметил, что если Санду не отреагирует на ситуацию, то окажется, что "все эти атаки против святой Церкви происходят с прямой подачи власти". "Митрополит является Стражем Церкви, Веры, Православных ценностей. Так было, так есть и так будет. Считаем недопустимым грубые атаки некоторых внешних структур на единство Молдавской Православной церкви", - подчеркнул депутат.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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